صور.. تعرف على ملكة جمال مصر 2020: "فازت على 1500 فتاة"

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لايف ستايل
استطاعت المتسابقة نسمة عطا الله، الفوز بلقب ملكة جمال مصر 2020، خلال الحفل الختامي، الذي أُقيم مؤخرًا بأحد فنادق القاهرة الكُبرى، وذلك عقب أشهر من التدريبات والتحديات والتصفيات بين عدد هائل من المتسابقات، لتقتنص "نسمة" اللقب في النهاية.
ويرصد "هن"، في سطور صورا ومعلومات عن ملكة جمال مصر 2020.
تُدعى نسمة عطالله.
تبلغ من العمر 24 عاما.
درست لإدارة الأعمال في الجامعة الألمانية.
تعمل في مجال العلاقات العامة بإحدى الشركات المصرية الكُبرى.
بحسب حديثها لـ "سكاي نيوز" فازت "نسمة" في التصفية الأولى من بين 1500 فتاة، ثم لتصفية أخرى ضمن 350 متسابقة، ثم في النهاية من بين 23 متسابقة.
تحلم بتبني العديد من القضايا الهامة للمجتمع أبرزها الدمج وتقبل الآخر، وحقوق الموارد المائية.
وكانت حصلت فيرجينيا هانى على لقب "ميس جراند إنترناشيونال"، بينما توجت ديانا حامد بملكة جمال البيئة 2020، وسارة صابر وصيفة ثالثة، ومريم صلاح وصيفة رابعة.
وحازت كنزى الزينى على لقب ملكة جمال المراهقات 2020، وجاءت سارة رضا وصيفتها الأولى، وساندي سالم وصيفتها الثانية، وإنجي حلمي الوصيفة الثالثة.
وترأست لجنة تحكيم المسابقة الدكتورة أمال رزق، وأحيت الحفل الفنانة دوللى شاهين، والفنان عماد كمال.
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