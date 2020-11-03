الشخصية أهم من الوسامة.. هل وجدت درة في هاني سعد مواصفات فتى أحلامها؟

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة التونسية درة بحفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد، بإحدى الفنادق الكبرى بالجونة، واختارت الفنانة درة ارتداء فستان أبيض مجسم طويل، مناسب لحفل عقد القران، تميز بالاحتشام، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، قبل أن تظهر بفستان آخر قصير بتوقيع المصمم مهند كوجاك.

يشار إلى أن الفنانة التونسية، كانت ضمن قائمة الفنانات اللاتي اخترن العزوبية لسنوات طويلة قبل أن تتوج حياتها بالزواج، مساء أمس، إلا إنها تحدثت أكثر من مرة عن الارتباط ومواصفات فتى أحلامها.

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مش شرط يكون وسيم المهم الطيبة

تطرقت درة، من قبل خلال حوارها مع الإعلامي شريف نور الدين ببرنامج "بحب السيما" المذاع على إذاعة ‏‏ ‏‏"ميجا ‏fm‏"، إلى الحديث عن مواصفات فتى أحلامها، موضحة أنها لا تضع معايرا بعينها، لكن لديها بعض المواصفات، أهما أن تكون تحبه.

وأكدت الفنانة أنها تفضل الارتباط بشخص غير وسيم، بشرط أن تكون شخصيته عظيمة، قائلة: "الشخصية أهم من الشكل، لأن الشخصية الجيدة قد تجعلني أحبه واراه وسيما".

وأضافت درة، أنها تجد أهم ما يميز الرجل بالنسبة لها، هي ابتسامته وطيبته، ونظرة عينيه.

وكتبت درة، في إعلان خبر زفافها عبر صفحتها على "فيسبوك": "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".. فهل وجدت في هاني سعد مواصفة فتى أحلامها؟