مشاهد من علاقة أحمد يونس ووالدته قبل وفاتها: عمري كله بيرجع في حضنها

علاقات و مجتمع

"راحت الغالية"، هكذا علق الإعلامي أحمد يونس على وفاة والدته اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "يونس": "أمي ماتت.. الغالية راحت ورايح أدفنها بالله عليكم.. لا تبخلوا عليها بالدعاء هي في أمس الحاجة إليه الآن".

صور تجمع بين أحمد يونس ووالدته

"أنا فخور أني ابن الست دي"، دائما ما كان يحرص الإعلامي أحمد يونس، على الحديث عن والدته وإظهار حبه لها من خلال مشاركة متابعيه بصور تجمعهما.

وفي إحدى الصور التي نشرها أحمد يونس مع والدته علق: "يا رب يحفظك يا أمي ويديمك نعمة يا حبيبتي، ويبارك في عمر كل أب وأم، في كل لحظه بقولها أنا فخور أني ابن الست دي، لولاها ما كنت ولا حققت حاجة من اللي أنا فيها أنا وأخواتي".

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وأضاف: "لما بكون في حضنها برجع عمري كله، عوضتني رغم سنها ومرضها الدائم عن موت أبويا، عيان الحمد لله من مدة، وبرغم أني معرفتهاش إلا إني دايما شايف في عينيها أنها عارفة، لما ببوس إيدها بلاقي الدنيا كلها بتضحك ليا، بتدعي لي الكون كله بيعدل مساره عشان خاطرها، ألزموا رجلين أمهاتكم وآباءكم أو اللي منور حياتكم، اللحظة اللي هتروح مش هتتعاد، العمر بيجري".

وتابع: "يا رب يحفظك يا أمي وبارك في عمرك وبارك في كل أمهاتنا وآبائنا، وارحم من مات منهما، أرجوكم كفايانا توهان في الدنيا، ألحقوا نفسكم قبل ما ينادي منادي من السماء ويقولك: ماتت التي كنا نكرمك لأجلها".

أحمد يونس: الحب كله أمي

"الحب كله أمي" بهذه الجملة وصف الإعلامي أحمد يونس والدته ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه على "تويتر" بعد عرض حلقته عن الأمهات ببرنامجه "كلام معلمين" وقت الاحتفال بعيد الأم.