الامارات | صور.. إنقاذ طفلة أمضت 91 ساعة تحت أنقاض زلزال إزمير

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إنقاذ طفلة أمضت 91 ساعة تحت أنقاض زلزال إزمير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» اليوم الثلاثاء إنقاذ طفلة أمضت 91 ساعة تحت أنقاض مبنى انهار جراء الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير يوم الجمعة الماضي، بالتزامن مع ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 102 قتيل.

وذكرت الإدارة، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أنه تم استخراج الطفلة بسلام.

وقال أحد المشاركين في جهود الإنقاذ، لمحطة «تي آر تي»: «سمعنا شخصاً يصرخ.. قالت لنا أنا آيدا، وأنا بخير».

وأضاف عامل الإنقاذ للصحافيين: «سمعت صوتاً. أدخلت رأسي في الفتحة»، مضيفة أنها قالت له إنها عطشى جداً، وطلبت ماء ومشروب زبادي.

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وتابع: «بقيت بجوارها حتى جاءت سيارة الإسعاف. واصلنا الحديث. كانت بخير».

وأظهرت الصور عامل إغاثة يحتضن الطفلة بعد العثور عليها بين الأنقاض مغطاة بالغبار. وصفق المتجمهرون في المنطقة لعمال الإنقاذ بعد انتشالهم الطفلة التي قيل إن عمرها ثلاث أو أربع سنوات. وكانت عالقة وراء غسالة كهربائية حمتها من الإصابة.

وقال الوزير مراد كوروم: «معجزتنا بعد 91 ساعة اسمها آيدا. الحمد لله».

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