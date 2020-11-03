الامارات | نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت الشابة نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020، واختارت لجنة تحكيم المسابقة الفائزات من بين 22 متسابقة، تمت تصفيتهن إلى 12 متسابقة في الحفل الختامي الذي أقيم أمس.

وتقدمت للمنافسة على لقب ملكة جمال مصر 2020 نحو 350 فتاة من سبتمبر الماضي، تمت تصفيتهم خلال مراحل المسابقة المختلفة التي أقيمت في ظل اجراءات وقائية استثنائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، فخلت المراحل الأولى من مشاركة الجمهور واقتصرت على المتسابقات ولجنة التحكيم.

وتنص شروط المسابقة على ألا يقل طول المتقدمة للحصول على لقب ملكة جمال مصر عن 163 سم ويكون الوزن متناسبًا مع الطول، وأن يتراوح السن بين 20 إلى 29 عامًا، إضافة إلى إجادة الإنجليزية وأن يكون جمالها طبيعيًا وأن تتمتع بالثقافة والذكاء. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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