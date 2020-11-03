منة عصفورة الجنة.. قرأت القرآن قبل حادث البدرشين وآخر كلماتها: من لا يَرحم لا يُرحم

علاقات و مجتمع

كعادتها جلست بين أسرتها تتناول وجبة الفطور، أعقبتها بتسميع ما حفظته من أحاديث نبوية شريفة بنبرة طفولية ملائكية، هذه كانت تفاصيل المشهد الأخير في حياة الطفلة "منة" ضحية حادث البدرشين.

مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للطفلة "منة" قبل أن تغادر منزلها مستقلة الميكروباص، لتكون رحلتها الأخيرة في الحياة، إذ لقت مصرعها في حادث تصادم سيارتين بمركز البدرشين في الجيزة.

بنبرة طفولية بدأت "منة" تلاوة ما حفظته من آيات قرآنية، وبعدها رددت: "تبسمك في وجه أخيك صدقة.. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.. من لا يَرحم لا يُرحم".

تداول مقطع الفيديو أعقبه تفاعل الرواد في التعليقات بالدعاء بالرحمة للطفلة، التي وصفت بالملاك: "الجنة ونعيمها يا عصفورة الجنة"، و"اختارك الله بجواره يا وردة نضرة".

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وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالبدرشين، وأسفر عن وفاة 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين، نتيجة اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى سوزوكي 7 ركاب، ووجهت النيابة العامة لسائق الميكروباص المتهم في الواقعة، تهمة القتل الخطأ.

واستمعت النيابة إلى أقوال 5 من المصابين الذين أكدوا اختلال عجلة القيادة في أيدي السائقين، واختلال مسار السير، ما أدى إلى التصادم.

عقوبة القتل الخطأ في القانون

تهمة القتل الخطأ جريمة ترتبط بحوادث الطرق، إذ أن قضايا حوادث الطرق التي يسقط فيها ضحايا يتهم فيها الجاني بالقتل الخطأ، ونظم القانون العقوبات المقرر توقيعها على المتهمين في تلك الجريمة، والتي تستعرضها "الوطن"، في السطور التالية:

- الحبس لمدة سنة على المتهمين فى قضايا القتل الخطأ، سواء تلك التي تقع نتيجة حوادث الطرق، أو إهمال طبي أو أي واقعة أخرى، وعلى الرغم من ذلك فقد حدد القانون في مواده المنظمة لعقوبات تلك التهمة ظروف أخرى، تشدد تلك العقوبة فتصل بها لنحو من 3 إلى 5، وتصل إلى 7 سنوات فى بعض الأحيان.

- هناك فرق بين الخطأ العادي والمهني الجسمي، الذي قد يرتكبه طبيب في أثناء إجراء عملية جراحية لمريض، أسفرت عن وفاته أو سائق في أثناء قيادته مركبته على الطرقات العام، وأسفرت عن مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الإهمال والرعونة والتقصير، فهذا ظرف مشدد للعقوبة.

- تتوقف شدة العقوبة على عدد ضحايا الحوادث، فإذا وصل عدد الضحايا من 3 أشخاص لأكثر فإن ذلك يعد ظرفا مشددا للعقوبة، ويستوجب معاقبة المتهم بعقوبات تصل لنحو 7 سنوات، أو إذا كان المتهم متعاطي مواد مخدرة أو مسكر في أثناء ارتكابه جريمة القتل الخطأ.