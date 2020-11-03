منسق "ملكة جمال مصر" للمتنمرين بالفائزة: اعتبروها أحلى الوحشين

لايف ستايل

رد محمد علي، المنسق الإعلامي لمسابقة ملكة جمال مصر "بنت مصر 2020"، على التنمر التي تعرضت له الفائزة باللقب، من قِبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الحفلة أقيمت في وقت صعب بمصر والعالم، مضيفا: "حاجة جميلة ومشرفة، وشغل نضيف من دكتورة أمال رزق".

وأضاف علي، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أي نقد سلبي بنتقبله، لكن التنمر والاستهزاء هو اللي مش مقبول، كل واحد وواحدة طالعين يتريقوا على اللي كسبت، حضرتك دي أحلى واحدة في المشتركين اللي هما ٢٣ بنت مختارينهم من ٣٠٠ واحدة قدموا".

وتابع المنسق الإعلامي لمسابقة ملكة جمال مصر: "فيه بنات في مصرأحلى.. أه طبعا فيه بس هما فين مجوش قدموا ليه، ولا هو كمان هنروحلهم بيوتهم نتحايل عليهم يجوا يقدموا ما يجوا يقدموا وهيكسبوا لو حلوين"، مختتما: "لو أنتوا شايفنهم كلهم وحشين، فاعتبروا اللي كسبت أحلى الوحشين تمشي معاكم كدة".

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وتوجت نسمة عطا الله، بلقب ملكة جمال مصر 2020، وحصلت فيرجينيا هانى على لقب "ميس جراند إنترناشيونال"، بينما توجت ديانا حامد بملكة جمال البيئة 2020، وسارة صابر وصيفة ثالثة، ومريم صلاح وصيفة رابعة.

وحازت كنزى الزينى على لقب ملكة جمال المراهقات 2020، وجاءت سارة رضا وصيفتها الأولى، وساندي سالم وصيفتها الثانية، وإنجي حلمي الوصيفة الثالثة.

وترأست لجنة تحكيم المسابقة الدكتورة أمال رزق، وأحيت الحفل الفنانة دوللى شاهين، والفنان عماد كمال.

يذكر أن الحفل شهد بعض المشكلات، حيث حضر الجمهور بشكل ملحوظ، لكن لم يكن هناك أي التزام بالتباعد الاجتماعي، وجلس الجميع في كراسي متلاصقة، وتبادلوا الأحاديث والتعليقات على العروض، دون ارتداء الكمامات.

وقرر منظمو المسابقة، ضم مسابقتين معا في آن واحد، وهي مسابقتي ملكة جمال المراهقات، وملكة جمال مصر، ما تسبب في ازدحام شديد خلال فعاليات الحفل، بسبب تدافع متنافسي المسابقتين، وذويهن، حيث حضر عدد كبير من الضيوف.