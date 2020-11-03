درة تحسم جدل "الزوجة الثانية": مطلق واختار يكمل حياته معايا

علاقات و مجتمع

عبر تسجيل صوتي، نشرته إذاعة موزايك التونسية، خرجت الفنانة درة أخيرا عن صمتها، رغم أن حفل زواجها لم يمر عليه 24 ساعة، لتسكت كل الشائعات المثارة حول أنها "الزوجة الثانية" لرجل الأعمال هاني سعد، اللذان احتفلا بزفافهما مساء أمس، في الجونة.

وقالت درة في المقابلة الإذاعية عبر برنامج "أحلى صباح"، على إذاعة "موزايك"، في تسجيل صوتي "بشكر الناس اللي فرحولي وهنوني وباركولي، صحابي من تونس وكنت أتمنى كل الناس تكون موجودة، لكن ظروف كورونا منعت".

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وأكملت الفنانة التونسية: "حبيت أكد أني مرتبطة برجل مطلق، اختار يكمل حياته معايا، وبشكر الناس اللي هنونا باركولنا، وبقول للي بيروجوا إشاعات أو من يصطاد بالماء العكر ربي يهديهم، وأتمنى تتركوني بحياتي الخاصة، كل واحد حر في اختياراته الشخصية، بيعيشها هو وظروفه يختارها هو".

وأضافت درة: "أنا اخترت رجل يحبني وأحبه، والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنها ليه لما نكون بنحب بعضنا، ونهاركم زين يا رب، وأتمنى الناس توقف كلام عليا، وربنا يديم تونس بخير".

يذكر أن الفنانة درة احتفلت أمس، في أحد فنادق الجونة بمدينة الغردقة بزفافها، على رجل الأعمال هاني سعد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وراجت شائعات عديدة حول درة، في الساعات الأخيرة، تفيد بأنها متزوجة من رجل متزوج، وهو ما عرضها لانتقادات كثيرة، بسبب أنه لديه زوجة و3 وأطفالا، وانتشرت منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تهاجم الثنائي على تلك الزيجة.

لكن درة خرجت في نهاية المطاف، لتؤكد أن زوجها رجل مطلق، وأنها ليست زوجة ثانية يمكن أن يعاقبها القانون التونسي، إذ تمنع تونس الزواج الثاني.