الامارات | الذكاء الصناعي يكشف الاصابة ب"كورونا" من صوت السعال

شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الصناعي يكشف الاصابة ب"كورونا" من صوت السعال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طورعلماء نظام ذكاء اصطناعي جديد بإمكانه تحديد إصابة الفرد بـ"كوفيد-19" بمجرد سماع صوت السعال. وقال باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إن الخوارزمية قادرة على اكتشاف الفيروس، لأن المرض يسبب ضعفا في العضلات يمكن أن يغير الطريقة التي يتحدث بها الناس أو يسعلون، حتى لو كانوا من دون أعراض، حسبما ذكرت صحيفة "التلغراف"، و "نيويورك بوست".

ونقلت "روسيا اليوم" عن الورقة البحثية أنه تم اختبار التكنولوجيا الجديدة على 4000 تسجيل لأشخاص أجبروا أنفسهم على السعال. ووجدوا أن نظام الذكاء الاصطناعي كان قادرا على التعرف بشكل إيجابي على شخص ثبتت إصابته بالفيروس، بنسبة 98.5% من الوقت.

وقال الباحثون إن الرقم ارتفع إلى 100% بين الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس، لكن لم تظهر عليهم أعراض. وقال عالم أبحاث في مختبر التعرف التلقائي بالكلية براين سوبيرانا : "نعتقد أن هذا يظهر أن الطريقة التي تنتج بها الصوت، تتغير عندما يكون لديك "كوفيد-19"، حتى لو كنت من دون أعراض".

ويعمل الفريق على تطوير التطبيق وبمجرد اكتماله، سيحاول الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء لإتاحته للجمهور. وقال سوبيرانا: "يمكن أن يؤدي التنفيذ الفعال لأداة التشخيص الجماعي هذه إلى تقليل انتشار الوباء إذا استخدمه الجميع قبل الذهاب إلى فصل دراسي أو مصنع أو مطعم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news