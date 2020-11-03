4 تمارين بسيطة في المنزل.. كيف تتجنب أعراض ارتفاع ضغط الدم المميتة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن التقليل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم عن طريق إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة.

إضافة إلى ذلك يمكنك تقليل فرص الإصابة بأعراض وعلامات ارتفاع ضغط الدم المميتة عن طريق القيام بانتظام ببعض التدريبات المنزلية البسيطة، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة الضغط على الأوعية الدموية والأعضاء الحيوية، ويمكن أن تؤدي الحالة إلى بعض المضاعفات المميتة، بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

كما يمكن أن يكون ناتجًا عن تناول نظام غذائي غير صحي، أو عدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية، ومن أسهل الطرق لتجنب ارتفاع ضغط الدم هو تغيير روتين التمارين في المنزل.

ويعتبر التمرين أمرا ضروريا للحفاظ على ضغط دم صحي، وفقًا لـ"مايو كلينك"،(مجموعة طبية وبحثية مقرها الرئيسي في روتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية).

وأضافت أن أفضل أنواع التمارين لمرضى ارتفاع ضغط الدم هي التمارين الهوائية.

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وهناك العديد من التمارين الهوائية التي يمكنك القيام بها من المنزل، بما في ذلك المشي والركض (على الفور) وركوب الدراجات (باستخدام دراجة ثابتة) أو حتى الرقص، حيث يجب أن تكون 30 دقيقة فقط من النشاط في معظم الأيام كافية لخفض ضغط الدم.

وتابعت أن أسلوب الحياة يلعب دورًا مهمًا في علاج ارتفاع ضغط الدم لديك، يمكن أن يؤدي النشاط البدني المنتظم - مثل 150 دقيقة أسبوعيًا، أو حوالي 30 دقيقة معظم أيام الأسبوع- إلى خفض ضغط الدم بحوالي خمسة إلى ثمانية مم زئبق إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

وواصلت: "من المهم أن تكون مواظبا لأنك إذا توقفت عن ممارسة الرياضة، فقد يرتفع ضغط الدم مرة أخرى، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن تساعدك التمارين الرياضية في تجنب الإصابة، أما إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى خفض ضغط الدم إلى مستويات أكثر أمانًا".

وأكملت: " يمكنك أيضًا خفض ضغط الدم عن طريق القيام بتمارين فاصلة عالية الكثافة والمعروفة باسم (HIIT)، وهي خوض التمارين على فترات، كما أن تدريب القوة هو جانب مهم آخر لخفض ضغط الدم، ويجب عليك تضمين حوالي يومين كل أسبوع من تمارين القوة في روتين التمرين".

وغالبًا ما يُعرف ارتفاع ضغط الدم باسم "القاتل الصامت"، لأن الأعراض تميل إلى الكشف عن نفسها فقط إذا كنت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لارتفاع ضغط الدم تعب في صدرك وإيجاد الدم في البول والصداع الشديد.

ومن الأهمية بمكان أن يقوم جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا بفحص ضغط الدم مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات.