محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

توصلت دراسة جديدة إلى أن عدوى "كوفيد-19" يمكن أن تنتشر بسرعة وسهولة في المنزل، ولكن بعض الإجراءات ستساعد في وقف انتقال الفيروس.

وتقول الدراسة، التي دعمتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية: "يجب على الأشخاص الذين يشتبهون في أنهم قد يكونون مصابين بـ "كوفيد-19"، تطبيق العزل والبقاء في المنزل واستخدام غرفة نوم وحمام منفصلين إذا كان ذلك ممكنا".

كما أوضحت أن العزل يجب أن يتم على الفور حتى قبل الحصول على نتائج الاختبارات، وفقاً لروسيا اليوم.

وكتب المعدون: "إن تأخير العزلة حتى تأكيد الإصابة يمكن أن يضيع فرصة لتقليل انتقال العدوى للآخرين".

ويوصي فريق البحث أيضا بأن يرتدي كل فرد في المنزل أقنعة عندما يكونون في المساحة نفسها.

ووجدت الدراسة أنه تم تحديد 75٪ من الإصابات الثانوية في غضون خمسة أيام من إصابة أول مريض. وكان انتقال العدوى "متكررا" من الأطفال والبالغين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف تحمي نفسك عندما يصاب فرد في منزلك بـ "كورونا"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.