تكبير العيون وتوريد الخدود من دون مكياج

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 01:39 مساءً - إذا كنت من النساء الطامحات الى الحصول على عيون واسعة وخدود متوردة بعيداً عن استخدام مستحضرات المكياج، نرصد لك في هذا المقال، أبرز الحيل والخلطات الطبيعية لتكبير العيون وتوريد الخدود بشكل طبيعي من دون مكياج.



خطوات تكبير العيون من دون مكياج

تكبير العيون من دون مكياج



- ترطيب العين وتدليكها

يؤدي ترطيب العين وتدليكها دوراً فعالاً في جعل العين أوسع وأكبر ومنحها إشراقاً وتوهجاً، لذلك احرصي على استعمال قطرة ترطيب العين، وتدليك منطقة حول العين الذي يساعد في التخفيف من التعب والانتفاخات، وذلك بواسطة مكعبات الثلج.



- استخدام المكبس لتقويس الرموش

يعمل لف الرموش على تكبير العين من دون مكياج، لأنه يعزز من تقوس شعيرات الرموش، فيجعل فتحة العين أوسع وأكثر جاذبية. لذلك، احرصي على تقويس رموشك بواسطة مكبس خاص لهذه الغاية، بعد أن تعرضيه قليلاً لحرارة مجفف الشعر، ومن ثم تطبيقه على رموشك لمدة 30 ثانية.

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- تمشيط الرموش والحاجبين

مشطي رموشك العلوية والسفلية مرات عدة بواسطة فرشاة ماسكرا قديمة، فذلك يعمل على تحديد رسمة العين من دون مكياج، ويعزز من حجم العينين وجمالهما. كذلك، نظفي حاجبيك ومشطيهما الى الأعلى، مما يمنحك مظهر عين أوسع وأكبر.



توريد الخدود من دون مكياج بالخلطات الطبيعية

توريد الخدود من دون مكياج



- خلطة الموز

اهرسي حبة من الموز جيداً الى أن تصبح ناعمة جداً. من ثم، طبقيها على خديك واتركيها مدة ربع ساعة. بعدها، نظفي وجهك من الموز وشطفيه بالمياه الفاترة. فالموز يؤدي دوراً فاعلاً في إكسابك خدوداً وردية بشكل طبيعي.



- خلطة العسل والخيار

قطعي نصف حبة من الخيار وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة أخرى من الشوفان المطحون. حركي المكونات جيداً وطبقيها على خديك واتركيها الى أن تجف تماماً. من ثم، افركي المكونات بأطراف أصابعك، بعدها شطفي وجهك جيداً بالمياه الفاترة.



- خلطة قشور البرتقال واللبن الزبادي

في البداية، قومي بطحن القليل من قشور البرتقال جيداً. من ثم، أضيفي إليها ملعقة صغيرة من اللبن. حركي المكونات الى أن تحصلي على خليط متجانس. طبقي الخليط على خدّيك بحركات دائرية هادئة، واتركيه مدة نصف ساعة. بعدها، شطفي وجهك بالمياه الفاترة.

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