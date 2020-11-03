ملابس محجبات شتوية عصرية لعام ٢٠٢١ من مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 01:39 مساءً - تحتار الكثيرات من الفتيات المحجبات في الطرق المثالية لظهورهن بإطلالة متجددة ومحتشمة، بالإضافة إلى مواكبة خطوط الموضة، ولأنهن يَسْتَعِنَّ بشكل كبير بخيارات مدونات الموضة المحجبات المفضلات لديهن، فقد رصدنا لكنَّ اليوم أفضل الخيارات المواكبة لموضة ٢٠٢١؛ لتستوحين منها أفكارًا لتنسيقات تُظهرك بإطلالة مثالية.

إطلالات البنطلونات الواسعة في الشتاء

إطلالات البنطلونات الواسعة في الشتاء



برزت صيحة البنطلونات الواسعة بشكل كبير خلال هذا العام، ولأنها من أكثر القطع رواجًا فيمكنك تنسيقها في الشتاء بعدة طرق على طريقة مدونات الموضة، حيث ارتدت دلال الدوب بنطالًا واسعًا أسود مع بلوزة سوداء مزينة من الجانبين بالترتر الفضي، وأكملت مظهرها بطلاء الشفاه الأحمر ليمنحها إطلالة كلاسيكية، وظهرت في الإطلالة الثانية ببنطال واسع رمادي مع بلوزة رمادية شتوية مزينة بفصوص في الأكمام العلوية، وأكملت إطلالتها بحذاء رياضي وحجاب يكسوهما اللون الأبيض، بينما أطلت حنين الصيفي ببنطال بني واسع مع بلوزة صوفية باللون البني المزين بالأبيض لخيار بسيط وحيادي مناسب لكل النساء.

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تنسيقات بنطلونات الجينز للمحجبات في الشتاء

تنسيقات بنطلونات الجينز للمحجبات في الشتاء



تفضِّل الفتيات خيارات بنطلونات الجينز في تنسيقاتهن المختلفة؛ لما توفِّره من راحة وأناقة عالية، لذا جمعنا لكِ من مدونات الموضة عدة خيارات، حيث تأنقت حنين الصفي ببنطال جينز أزرق مع بلوزة بنية برقبة عالية ومعطف البليزر الرمادي المزين بكاروهات بنية، فيما نسقت خولة بنطالًا من الجينز مع معطف برتقالي طويل وحجاب ووشاح باللون الأبيض المزين بطبعات اللون البرتقالي والأسود لمظهر عصري أنيق، وفي إطلالة ثالثة بالجينز اختارت خولة بنطال الجينز مع تيشيرت أبيض بطبعات كرتونية ومعطف من كاروهات اللون البني لزي مميز في الشتاء.

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خيارات شتوية باللون الأسود لإطلالة فاخرة

خيارات شتوية باللون الأسود لمظهر فاخر



إن كنتِ ممن يفضلن خيارات الأزياء السوداء في الشتاء، فيمكننا أن نقدِّم لك عدة خيارات، حيث تزينت دلال الدوب ببنطال أسود ضيق مع بلوزة طويلة سوداء مصممة برقبة عالية وفصوص بيضاء في الكتفين لمظهر ناعم وحيادي، وتجملت في إطلالة أخرى ببنطال من الجينز الأسود مع معطف أسود مزين بقماشين مختلفين لإطلالة مبهرة، فيما ظهرت خولة بمعطف طويل من الجلد الأسود مع بنطال ضيق لزي ناعم ومناسب لكل الإطلالات اليومية، وتألقت في الإطلالة الأخيرة بتنورة سوداء بيليسيه مع قميص أبيض ومعطف طويل بكاروهات اللونين الأبيض والأسود.