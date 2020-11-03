جلابيات مغربية مستوحاة من دينا أقصبي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 01:39 مساءً - تعتمد خبيرة المكياج والموديل المغربية دينا أقصبي على خيارات الأزياء المغربية بشكل كبير، وذلك يَبْرُزُ من خلال إطلالاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ويتابعها على إنستجرام أكثر من مليون ونصف المليون متابع، لذا نقدم لكِ من وحيها عدة تصميمات لجلابيات أنيقة وبسيطة؛ لتعتمدي عليها في الإطلالات اليومية.



تنسيقات الجلابيات السوداء من دينا أقصبي

تنسيقات الجلابيات السوداء من دينا أقصبي



تعتمد الكثيرات من النساء العربيات على خيارات الجلابيات السوداء، حيث تضفي الكثير من الفخامة والجمال على مظهرهن، بالإضافة إلى إخفاء عيوب الجسم، ومن وحي دينا أقصبي نلهمك -عزيزتي- إطلالتها بجلابية سوداء طويلة مزينة بنقوش اللون الأحمر والأزرق والذهبي مع التطريز الأحمر، وأكملت مظهرها بإكسسوار ذهبي للشعر مع تسريحة الشعر المنسدل، وارتكز مكياجها على درجات اللون البني، وفي الإطلالة الثانيه تأنقت دينا بجلابية مغربية سوداء مزينة في الجيوب وأطراف الأكمام بزهور صفراء وزرقاء وبرتقالية لمظهر عصري متجدد، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة الشعر الويفي مع المكياج النيود، أما في الإطلالة الثالثة فتجملت بجلابية سوداء مزينة بخيوط وقماش شفاف في الأطراف مع النقوش الحمراء والذهبية في منطقة الصدر، وتزينت بأقراط حمراء لتضفي المزيد من الأنوثة على إطلالتها.

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خيارات الجلابيات المغربية باللون الفوشيا

خيارات الجلابيات المغربية باللون الفوشيا



إن كنتِ من مُحِبَّات الإطلالات الأنثوية، فيمكنك اختيار جلابيتك باللون الفوشيا على طريقة دينا أقصبي؛ حيث ارتدت جلابية فوشيا شتوية مزينة بتطريز عنابي خفيف في منتصف الجزء العلوي، وأكملت مظهرها بإكسسوارات ملونة، وفي إطلالة أخرى ظهرت بجلابية فوشيا مزينة بالتطريز الأخضر مع النقوش الصفراء لمظهر شبابي بأسلوب عصري مناسب للإطلالات اليومية، وأكملت مظهرها بتسريحة ذيل الحصان والمكياج الزهري، وفي الخيار الثالث أطلت بجلابية فوشيا واسعة مزينة من منتصف الجزء العلوي بأشكال هندسية بألوان مختلفة لإطلالة متجددة، ولجأت لتسريحة الشعر المجعد؛ ليمنحها مظهرًا عفويًّا بسيطًا.

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إطلالات الجلابيات المغربية من دينا أقصبي

جلابيات مغربية



برزت دينا أقصبي بعدة موديلات لجلابيات ملونة، منها جلابية زرقاء مزينة بقماش أصفر مورد بالأحمر مع تطريزات الزهور الملونة، وأكملت مظهرها بتسريحة مموجة للشعر ومكياج قوي بأحمر الشفاه الأحمر، وفي إحدى المناسبات اختارت جلابية حمراء مزينة بالذهبي والبيج مع النقوش السوداء، ونسقتها مع حقيبة ملونة لزي أنثوي جذاب.