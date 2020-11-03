قبلة وأغنية.. محمد عطية "يصالح" ميرنا الهلباوي على طريقته الخاصة

علاقات و مجتمع

نشر الفنان محمد عطية جزء من كلمات أغنية كتبها خصيصها للكاتبة ميرنا الهلباوي، بعد خلاف وقع بينهما، إذ يحرص منذ أن أعلن ارتباطه بها على إظهار حبه لها دوما أمام الجميع، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

مصالحة ميرنا كانت أمام الجميع على "السوشيال ميديا"، بصورة لهما سويا وهو يقبلها على خدها، وأرفقها بتعليق: "ماحدش يوم هيملا مكانك.. فاكرني إزاي بقي بهدد، أكيد أنا هبقي خسرانك.. لو أنا وأنت في يوم نبعد، ده وضع طبيعي أوي جدا.. ما ببساطة أنا الأضعف، أنا الطرف اللي يوم ما يقول هيبعد.. عمره ما هيعرف، أنا المغلوب على أمره ومستسلم ومش بعند.. فاكرني إزاي بقى بهدد".

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واختتم كلمات أغنيته: "كتبت الأغنية دي لميرنا، عشان كانت زعلانة مني إمبارح"، لترد عليه ميرنا في التعليقات على "إنستجرام"، قائلة: "مفيش حد بيخليني سعيدة زي ما بتعمل، أنا فضلت مستنية 28 سنة لحد ما لقيتك، وعمري ما هسيبك مهما حصل، شكرا عشان أنت دايما على طبيعتك".

كثير من المتابعين والجمهور تفاعلوا مع منشور محمد عطية عبر الإعجابات والتعليقات، التي شجعت قصة الحب، وكان من بين التعليقات على الصورة: "محمد اللى يبوس بنتنا لازم يكتب عليها، إحنا إسكندرانية ودمنا حااامى معلش"، وقال آخر: "كان باين أوي إنها زعلان منك، متزعلش حبيبتنا تاني بقا، أو تزعلوا حاجة صغننة، واكتبلها كلام حلو أوي زي ده خلتني أعيط".

يذكر أن الفنان محمد عطية تجمعه علاقة عاطفية بالكاتبة ميرنا الهلباوي، وأعلن الثنائي عن قصة حبهما مؤخرا، موضحين أن عمرها شهور فقط، لكنهما دوما ما يظهران الحب أمام الجميع، وينشر محمد عطية رسائل رومانسية لميرنا، وكذلك يتشاركها لحظاتهما العائلية والخاصة سويا على مواقع التواصل الاجتماعي.