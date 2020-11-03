الامارات | روسيا.. اغتيال "ملك النقانق" بالقوس والنشاب في حمام ساونا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت السلطات الروسية تحقيقاً في جريمة قتل بالقوس والنشاب راح ضحيتها رجل عرّفت عنه وسائل إعلام محلية بأنه مستثمر يملك مصانع عدة للحوم الباردة، ولقبه " ملك النقانق" داخل حمّام ساونا في منزله قرب موسكو.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية أن "عدداً من الرجال المقنّعين دخلوا إلى الـ+بانيا+ (حمّام الساونا الروسي التقليدي) في منزل الضحية، فقيّدوا صاحب المنزل وزوجته وطلبوا تسليمهم الأموال الموجودة في البيت".

وأضاف البيان أن زوجة الضحية نجحت في أن تحرّر نفسها وأبلغت الشرطة التي وجدت الرجل مقتولاً.

وتابع "بتفتيش مسرح الجريمة، عثر المحققون على القوس والنشاب الذي اغتيل به الرجل". وتمكن الجناة من الهرب بسيارة الضحية التي عُثر عليها قرب مدينة إيسترا الواقعة في شمال غرب موسكو.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية بأن الشرطة أوقفت أحد هؤلاء مساء أمس. ولم يورد البيان اسم المغدور لكنّ وسائل الإعلام الروسية كشفت أنه فلاديمير ماروغوف الملقّب "ملك النقانق"، وفق وكالة "إنترفاكس".

وبحسب قاعدة بيانات "سبارك" من "إنترفاكس"، امتلك ماروغوف عدداً من مصانع تحويل اللحوم، وكان لا يزال في عند مقتله شريكاً في ملكية أحدها ويحمل اسم "أوزيوركي كولباسي". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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