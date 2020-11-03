الامارات | إنقاذ 120 حوتاً بعد جنوحها عند شواطئ سريلانكا

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 120 حوتاً بعد جنوحها عند شواطئ سريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ عناصر البحرية ومتطوعون 120 حوتاً طياراً جنحت عند الساحل الغربي لسريلانكا، فيما نفق منها اثنان، وهي أكبر حادث جنوح من نوعه شهدته البلاد. ونجح بحّارة وعناصر خفر السواحل ومتطوعون فجر اليوم في أن يعيدوا إلى البحر 120 على الأقل من هذه الحيتان، بعد عملية إنقاذ مضنية، على ما أعلن الناطق باسم البحرية إنديكا دي سيلفا.

وكانت الحيتان جنحت بعد ظهر أمس، عند أحد شواطئ منطقة بانادورا الواقعة على بعد 25 كيلومتراً إلى الجنوب من كولومبو، عاصمة هذه الجزيرة في المحيط الهادئ. وقال دي سيلفا "لقد استخدمنا زورق الدورية لإعادة الحيتان واحداً واحداً إلى المياه العميقة". وأضاف "نفق اثنان للأسف متأثرين بالجروح التي أصيبا بها لدى جنوحهما".

وكانت السلطات السريلانكية تخشى أن يؤدي هذا الجنوح إلى نفوق عدد كبير من الحيتان على غرار ما حصل في تاسمانيا خلال سبتمبر الفائت.

وكانت فرق الإغاثة في تاسمانيا تمكنت بعد جهود استمرت أياماً عدّة، من إنقاذ 110 فحسب من 470 حوتا طيارا علقت عند جروف رملية في خليج ماكواري هاربر الذي يغلقه ممر ضيق على السواحل الغربية لتاسمانيا،

وأكد هيئة حماية البيئة البحرية في سريلانكا أن جنوح الحيتان هذا هو الأكبر يسجّل في البلاد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news