أثارت الجدل بمنشورات متداولة.. معلومات عن الزوجة الأولى لـ هاني سعد

علاقات و مجتمع

مع انتهاء حفل الزفاف الأسطوري للفنانة التونسية درة، اشتعلت حالة من الجدل عبر "السوشيال ميديا"، عقب تداول منشور نسبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للزوجة الأولى لرجل الأعمال هاني سعد، أعلنت خلاله أنها لا تزال على ذمته.

"ردًا على الشائعات.. أنا وهاني مطلقناش"، كان هذا نص المنشور الذي كتبه حساب على "فيسبوك" يحمل اسم منة هشام، تتحدث فيه عن حقيقة انفصالها عن زوجها ووالد أطفالها هاني سعد، لكنها سرعان ما حذفته، بينما تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة "سكرين شوت" منه.

ويرصد "هن" بعض المعلومات المتداولة عن الزوجة الأولى لهاني سعد، إذ أنها بعيدة عن حياة الإعلام، ولم تظهر كثيرًا على منصات "السوشيال ميديا".

- اسمها منة هشام هاشم.

- لديها 3 أبناء من رجل الأعمال هاني سعد، فتاتين وولد.

- أثارت الجدل بمنشورات متداولة لها، عقب زفاف رجل الأعمال هاني سعد والفنانة درة، إذ أوضحت أنها ما زالت على ذمة زوجها، وفي منشور آخر كان رسالة رومانسية أرفقتها بصورة مع أبنائهما.

- عقب حالة الجدل أبدلت منة، حالة جميع حساباتها على "السوشيال ميديا" من العام إلى الخاص، ويتابعها على تطبيق "إنستجرام" قرابة 458 متابعا.

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- من جملها المفضلة أنها تستمتع بالأشياء الصغيرة في الحياة، كما أنها تعمل على نفسها ولأجل نفسها.

حفل زفاف درة

في أجواء احتفالية فنية، ووسط الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الفن احتفلت الفنانة درة، بعقد قرانها على رجل الأعمال هاني سعد، في أحد الفنادق بمدينة الجونة في الغردقة.

وارتدت درة 3 فساتين، أولهما الخاص بعقد القران من تصميم زهير مراد، وتميز بأنه فستان أبيض مجسم طويل، مناسب لحفل عقد القران، كما تميز بالاحتشام.

وبحسب ما ذكرته "النهار اللبنانية"، أن فستان عقد القران كان ضمن المجموعة الأخيرة التي عرضت للمصمم اللبناني من فساتين الزفاف التي صممها لخريف وشتاء 2021.

وتميز فستان الزفاف الأول بأنه مطرز بالكامل باللون الأوف وايت مع طرحة متناسقة وتنورة من قماش التفتا المتباين، شفافة دون بطانة، وشاركت الفنانة درة صورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكذلك موقع "فيسبوك".

تميز الفستان بأن له ذيل متحرك يمكن إزالته ليصبح خفيفا للغاية للرقص وغيره خلال حفل الزفاف.

الصور الأولى من عقد قران درة

كانت الفنانة التونسية درة، نشرت الصور الأولى من حفل عقد قرانها على المهندس هاني سعد، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت درة على الصورة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".