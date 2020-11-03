غادة عادل ترقص على أغنية "يتعلموا" لعمرو دياب في حفل زفاف درة

علاقات و مجتمع

خطفت الفنانة غادة عادل، الأنظار برقصها على أغنية "يتعلموا" للفنان عمرو دياب، في حفل زفاف الفنانة درة على المهندس هاني سعد، الذى أقيم بأحد فنادق مدينة الجونة.

وظهرت غادة، بفستان أبيض قصير تميز بالبساطة، واعتمدت على مكياج يميل إلى اللون البني.

عقد قران درة

في حفل مقتصر على الأقارب والأصدقاء، احتفلت الفنانة التونسية درة، بعقد قرانها على المهندس هاني سعد، في مدينة الجونة بالغردقة.

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ورغم أن "درة" حاولت التكتم على تفاصيل الزفاف، لكن مصدر لـ"الوطن"، أكد أن الحفل سيكون عقب انتهاء مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، في الفندق الخاص برجل الأعمال نجيب ساويرس.

وحضر عقد القران الفنان أحمد السقا والفنان شريف رمزي وعدد من أصدقاء درة المقربين.

فستان درة في عقد القران من توقيع زهير مراد

اختارت الفنانة درة ارتداء فستان أبيض مجسم طويل، مناسب لحفل عقد القران، كما تميز بالاحتشام، وحفل الفستان توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.

وبحسب ما ذكرته "النهار اللبنانية"، أن فستان عقد القران كان ضمن المجموعة الأخيرة التي عرضت للمصمم اللبناني من فساتين الزفاف التي صممها لخريف وشتاء 2021.

الصور الأولى من عقد قران درة

كانت الفنانة التونسية درة، نشرت الصور الأولى من حفل عقد قرانها على المهندس هاني سعد، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت درة على الصورة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".