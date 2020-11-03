أطعمة طبيعية تحسن المزاج منها: الفلفل الأحمر والشيكولاتة

صحة

من المعروف أن هرمون "السيروتونين" يؤثر على مزاج الشخص، لذلك فإن نسبة انخفاضه في الجسم ربما تؤثر بطريقة سلبية وتؤدي إلى حالة من الاضطراب في مزاج الإنسان.

ويمكن التحكم في هذه المسألة عن طريق بعض الأطعمة الطبيعية، التي يمكن تناولها يضبط من نسبة هرمون "السيروتونين" في الجسم، وعرضت "سبوتينك" الأطعمة التي يمكن تناولها:

المكسرات

من المكسرات التي يمكن تناولها هي (الجوز أو الكاجو أو اللوز)، من الوجبات الخفيفية التي تحسن المزاج، وتحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني مهم لإنتاج السيروتونين.

البيض

البيض أيضًا، إذ أن احتوائه على فيتامين "د" يساعد في إنتاج هرمون "السيروتونين".

الأسماك المملحة

توفر أسماك الرنجة هرمون السيروتونين، وتعتبر غنية أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتعرف إنها تساعد في الاكتئاب الخفيف.

الفاكهة المجففة

تحتوي هذه الفاكهة على التربتوفان والمغنيسيوم مما يساعد على القدرة للتعامل مع الإجهاد.

فول الصويا

يعرف أن فول الصويا من مصادر بروتين عالي الجودة ويحتوي أيضًا على حمض التربتوفان.

الشوكولاتة

تحتوي على التربتوفان الذي يساعد على تحسين المزاج، لكن يجب تناولها باعتدال لاحتوائها على الكثير من السكر والدهون.

الفلفل الحار

يحتوي على الكابسيسين، هو مكون نشط في الفلفل يجعله حارا، ويتم إطلاق الإندورفين في الجسم بشكل طبيعي كرد فعل على التهيج الناجم عن الطعام الحار.