صور وفيديو.. مشاهد من حفل زفاف درة: ساعة وفستان وحذاء غريب

علاقات و مجتمع

في جو مبهج امتداد لاحتفالات مهرجان الجونة في دورته الرابعة، احتفلت الفنانة درة بحفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد، وتخلل الاحتفال مشاهد اجتاحت مواقع السوشيال ميديا، وتبارى الجميع بمشاركة لقطات من حفل الزفاف، ومواصفات وأسعار الفساتين والأحذية، وغيرها من الإكسسوارات التي ارتدتها درة، وزوجها في الحفل، وفيما يلي أبرز مشاهد احتفال درة بزواجها.

فستان كتب الكتاب

ارتدت درة فستان كتب كتاب من اللون الأبيض، بسيط وضيق تميز بأنه محتشم للغاية وطويل، من توقيع زهير مراد، ويصل سعره في مواقع البيع عبر الإنترنت حوالي 50 ألف جنيه مصري.

فستان الزفاف

من مجموعة زهير مراد لفساتين الزفاف لخريف 2020، ارتدت درة فستان زفاف أوف وايت له ذيل طويل، من الستان يمكن خلعه، شفاف تميز بأنه أنيق ويمكن تغيير شكله أكثر من مرة، وشاركت الصور عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ساعة يد هاني سعد

ارتدى زوج درة، ورجل الأعمال هاني سعد ساعة يد بسعر خيالي حيث وصل سعرها إلى حوالي 480 ألف جنيه مصري، وهي من ماركة أوديمار بيجيه، موديل Royal Oak Chronograph، يبلغ سعرها في كاليفورنيا نحو 31 ألف دولار، وهو ما يعادل 478 ألف جنيه مصري.

حذاء هاني سعد

من التفاصيل التي أثارت الجدل في حفل زفاف درة هو حذاء زوجها، وهو من ماركة "ماتشزفاشن"، وبلغ سعره 487 جنيها إسترلينيا، أي ما يبلغ الـ9890 سعرا.

رقص درة الرومانسي

بدأ الثنائي الفرح برقص رومانسية سلو، وتأثرت درة بتلك الأغاني وبكت خلالها تلك الرقصة وانتشرت مقاطع الفيديو المصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

درة تنطلق في الرقص دون ذيل

بعد بداية الفرح بقليل خلعت درة ذيل فستانها، وانطلقت بالرقص على نغمات أغنية "كمان ننا"، وسط أجواء مفرحة بين الفنانين.

يذكر أن درة احتفلت بعقد قرانها في الجونة وحاولت التكتم على تفاصيل الزفاف، لكن مصدر لـ"الوطن"، أكد أن الحفل سيكون عقب انتهاء مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، في الفندق الخاص برجل الأعمال نجيب ساويرس.

وحضر عقد القران الفنان أحمد السقا والفنان شريف رمزي وعدد من أصدقاء درة المقربين.

وكانت الفنانة التونسية درة، نشرت الصور الأولى من حفل عقد قرانها على المهندس هاني سعد، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت درة على الصورة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".