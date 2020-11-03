صور.. مواصفات فستان درة: شفاف دون بطانة ومن مجموعة زهير مراد لخريف 2020

لايف ستايل

ارتدت الفنانة درة 3 فساتين لزفافها، الأول كان لكتب الكتاب، وهو من مجموعة زهير مراد خريف/ شتاء 2021، أما فستان الفرح فكان من مجموعة العرائس لخريف 2020.

فستان الزفاف تميز بأنه مطرز بالكامل باللون الأوف وايت مع طرحة متناسقة وتنورة من قماش التفتا المتباين، شفافة دون بطانة، وشاركت الفنانة درة صورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكذلك موقع "فيسبوك".

تميز الفستان بأن له ذيل متحرك يمكن إزالته ليصبح خفيفا للغاية للرقص وغيره خلال حفل الزفاف.

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واحتفلت درة اليوم بحفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد في أحد فنادق الجونة بمدينة الغردقة، وسط عدد كبير من الأهل والأصدقاء، والفنانين الذين حضروا إلى حفل الزفاف.

وأعلنت زفافها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت، "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

يذكر أن درة احتفلت بعقد قرانها في الجونة وحاولت التكتم على تفاصيل الزفاف، لكن مصدر لـ"الوطن"، أكد أن الحفل سيكون عقب انتهاء مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، في الفندق الخاص برجل الأعمال نجيب ساويرس.

وحضر عقد القران الفنان أحمد السقا والفنان شريف رمزي وعدد من أصدقاء درة المقربين.

واختارت الفنانة درة ارتداء فستان أبيض مجسم طويل، مناسب لحفل عقد القران، كما تميز بالاحتشام، وحفل الفستان توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.

وبحسب ما ذكرته "النهار اللبنانية"، أن فستان عقد القران كان ضمن المجموعة الأخيرة التي عرضت للمصمم اللبناني من فساتين الزفاف التي صممها لخريف وشتاء 2021.

وكانت الفنانة التونسية درة، نشرت الصور الأولى من حفل عقد قرانها على المهندس هاني سعد، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".