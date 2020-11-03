5 فيديوهات من حفل زفاف درة وهاني سعد: بكاء ورقص شعبي

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة التونسية درة، بحفل زفافها على المهندس هاني سعد، في مدينة الجونة، بحضور عدد من أصدقاء العروسين داخل الوسط الفني وخارجه.

وتألقت الفنانة درة في حفل زفافها، بارتداء فستان زفاف من قماش الجوبير طويل بأكمام طويلة، يحمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.

ورغم حرص درة على عدم وجود تغطية كاميرات الإعلام، لحفل الزفاف، لكن عددا من مقاطع الفيديو تداولت عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ويرصد "هن" عددا من هذه المقاطع.

- الزفة

من مقاطع الفيديو المتداولة، كانت من الزفة، إذ أظهر الفيديو دخول الفنانة درة على أغنية "طلي بالأبيض" للفنانة ماجدة الرومي.

وفي مقطع فيديو آخر أظهر العروسان وهما يرقصان على أغنية "فرحة" للفنان محمود العسيلي.

- بكاء درة

وظهر في مقطع فيديو آخر، العروسان وهما يرقصان على أغنية "خدني بين إيديك" للفنان حميد الشاعري، وأظهر الفيديو تأثر "درة" وبكائها.

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- مليونير

مقطع فيديو ظهر من خلالها العروسان الفنانة درة وهاني سعد وهما يرقصان مع الفنان آسر ياسين على أغنية "مليونير".

- أغاني شعبي

وفي مقطع فيديو آخر، أظهر العروسان وهما يرقصان على الأغنية الشعبية "إلعب".

عقد قران درة

وفي حفل مقتصر على الأقارب والأصدقاء، احتفلت الفنانة التونسية درة، بعقد قرانها على المهندس هاني سعد، في مدينة الجونة بالغردقة.

ورغم أن "درة" حاولت التكتم على تفاصيل الزفاف، لكن مصدر لـ"الوطن"، أكد أن الحفل سيكون عقب انتهاء مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، في الفندق الخاص برجل الأعمال نجيب ساويرس.

وحضر عقد القران الفنان أحمد السقا والفنان شريف رمزي وعدد من أصدقاء درة المقربين.

فستان درة في عقد القران من توقيع زهير مراد

اختارت الفنانة درة ارتداء فستان أبيض مجسم طويل، مناسب لحفل عقد القران، كما تميز بالاحتشام، وحفل الفستان توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.

وبحسب ما ذكرته "النهار اللبنانية"، أن فستان عقد القران كان ضمن المجموعة الأخيرة التي عرضت للمصمم اللبناني من فساتين الزفاف التي صممها لخريف وشتاء 2021.

الصور الأولى من عقد قران درة

وكانت الفنانة التونسية درة، نشرت الصور الأولى من حفل عقد قرانها على المهندس هاني سعد، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت درة على الصورة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".