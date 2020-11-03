سعر حذاء هاني سعد زوج درة في حفل زفافهما

لايف ستايل

تحتفل الفنانة التونسية درة، بحفل زفافها على المهندس هاني سعد، في مدينة الجونة، بحضور عدد من أصدقاء العروسين داخل الوسط الفني وخارجه.

وتألقت الفنانة درة في حفل زفافها، بارتداء فستان زفاف من قماش الجوبير طويل بأكمام طويلة.

وارتدى الزوج بدلة سوداء، وجاء الحذاء من ماركة "ماتشزفاشن"، وبلغ سعرها 487 جنيها إسترلينيا، أي ما يبلغ الـ9890 جنيها.

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يذكر أن درة احتفلت بعقد قرانها في الجونة وحاولت التكتم على تفاصيل الزفاف، لكن مصدر لـ"الوطن"، أكد أن الحفل سيكون عقب انتهاء مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، في الفندق الخاص برجل الأعمال نجيب ساويرس.

وحضر عقد القران الفنان أحمد السقا والفنان شريف رمزي وعدد من أصدقاء درة المقربين.

واختارت الفنانة درة ارتداء فستان أبيض مجسم طويل، مناسب لحفل عقد القران، كما تميز بالاحتشام، وحفل الفستان توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.

وبحسب ما ذكرته "النهار اللبنانية"، أن فستان عقد القران كان ضمن المجموعة الأخيرة التي عرضت للمصمم اللبناني من فساتين الزفاف التي صممها لخريف وشتاء 2021.

وكانت الفنانة التونسية درة، نشرت الصور الأولى من حفل عقد قرانها على المهندس هاني سعد، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت درة على الصورة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".