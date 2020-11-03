التعليم العالي: اللي بتفكر تبقى حامل في الشتاء لازم تاخد تطعيم الإنفلونزا

علاقات و مجتمع

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية في الشتاء القادم ضرورة ماسة، مشيرًا إلى أن ما أثير حول وجوب عدم الحصول على هذا التطعيم هذا العام إذا كان المرة الأولى غير صحيح.

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وأضاف خطاب خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "هناك نوع من التطعيم للأطفال من سن 3 سنوات إلى 9 سنوات إذا حصلوا عليه فإنه يكون لجرعة واحدة، ثم يحصل الطفل عليها بعد شهر".

وتابع، أن مصر ما زالت في طور فصل الخريف، وبالتالي فإن من حصل على التطعيم يجب أن يحصل عليه إذ أن ما قيل حول عدم أهمية الحصول على هذا التطعيم بعد شهر أكتوبر أمر غير صحيح.

وأردف: "السيدة الحامل واللي بتخطط أو بتفكر إنها تبقى حامل لازم تاخد اللقاح ومفيش خطر على الجنين"، ناصحًا الأطباء والصيادلة والممرضات والعاملين بالمستشفيات والأطفال أقل من 5 سنوات والكبار فوق 65 سنة يجب أن يحصلوا على تطعيم الإنفلونزا، بالإضافة إلى مرضى القلب والجهاز التنفسي والأمراض المزمنة.