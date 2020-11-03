مواد تحول الطعام إلى سم.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اتضح أن الدهون المتحولة المنتجة صناعيا الموجودة في المواد الغذائية، لتحسين نكهتها وإطالة مدة صلاحيتها، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتفيد صحيفة جمهوريت التركية، بأن الدهون المتحولة المنتجة صناعيا تضاف إلى المواد الغذائية لتحسين نكهتها وإطالة مدة صلاحيتها. والناس الذين يتناولون هذه المواد الغذائية بانتظام هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالنوبات القلبية والجلطة الدماغية، وفقاً لروسيا اليوم.

وتشير الصحيفة، إلى أن الأطباء ينصحون باتباع نظام غذاء صحي وممارسة الرياضة من أجل الحفاظ على الصحة بحالة جيدة.

وتقول الدكتورة عائشة بوياتشي، "يجب تفضيل حمية البحر الأبيض المتوسط الغنية بزيت الزيتون والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والفقيرة باللحوم ومنتجات الألبان".

ومن جانبه قال الدكتور أونير أوزدوغان موضحا، من الضروري ممارسة الرياضة والامتناع عن الدهون المتحولة منذ الصغر.

وتجدر الإشارة، إلى أن هدف منظمة الصحة العالمية هو استبعاد الدهون المتحولة نهائيا من سلسلة الامدادات الغذائية بحلول عام 2023.

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