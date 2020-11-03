طريقة عمل قهوة بالفانيليا في المنزل

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القهوة من المشروبات ذات الشعبية الكبرى في الوطن العربي والعالم، التي يبدع الشيفات في ابتكار نكهات جديدة بها وإضافة بعض العناصر الجديدة مثل الفانيليا، وسط البحث عن وصفة سهلة لعمل القهوة بالفانيليا في المنزل.
وفيما يلي طريقة سهلة وعملية لتحضير القهوة بالفانيليا في المنزل، على طريقة الشيف زينب مصطفى، مقدمة برنامج "بالصحة والراحة" على قناة "سي بي سي سفرة".
مقادير قهوة بالفانيليا
مكعبات ثلج.
قهوة.
لبن.
فانيليا سائلة.
لبن مكثف محلي.
ماكرون ملون للتقديم.
طريقة تحضير قهوة بالفانيليا
- في البداية يجب خلط الثلج مع اللبن المكثف داخل كاسات التقديم.
- يجب إضافة الفانيليا مع اللبن ثم صبه في الكاسات.
- إضافة خليط القهوة على الوجه.
- تزيين الوجه باللبن المكثف، كما يمكن وضع ماكرون ملون أيضا قبل التقديم.
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