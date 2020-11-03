"منشور محذوف" لزوجة هاني سعد الأولى يثير جدلا: هل درة أصبحت "زوجة ثانية"؟

علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، صاحبت نشر حساب يحمل اسم "منة هشام" الزوجة الأولى لرجل الأعمال هاني سعد، منشورا على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يؤكد عدم انفصالها عنه، بالتزامن مع احتفاله بزواجه من الفنانة التونسية درة.

وكتبت "هشام": "ردًا على الشائعات.. أنا وهاني مطلقناش"، إلا أنّها حذفت المنشور سريعًا.

مصادر تؤكد: درة ليست الزوجة الثانية

ولكن مصادر مقربة من العروسين أكدت في تصريحات لـ"هن"، أن درة ليست الزوجة الثانية، وإنما انفصل زوجها عن زوجته الأولى قبل حوالي سنتين، وبالتالي درة هي الوحيدة على ذمته، وهو ما لا يمنعه القانون سواء المصري أو التونسي.

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وزواج الرجل على زوجته، أمر لا يمنعه القانون المصري، ولكن بحسب القانون التونسي فهذا ممنوع ويعرض صاحبه لعقوبات تصل للحبس والغرامة.

يشار إلى أنه في أجواء احتفالية فنية، وسط الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الفن احتفلت الفنانة درة، اليوم، بعقد قرانها على رجل الأعمال هاني سعد، في أحد الفنادق بمدينة الجونة في الغردقة.

فستان درة من توقيع زهير مراد

اختارت الفنانة درة ارتداء فستان أبيض مجسم طويل، مناسب لحفل عقد القران، كما تميز بالاحتشام، وحفل الفستان توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.

وبحسب ما ذكرته "النهار اللبنانية"، أن فستان عقد القران كان ضمن المجموعة الأخيرة التي عرضت للمصمم اللبناني من فساتين الزفاف التي صممها لخريف وشتاء 2021.

الصور الأولى من عقد قران درة

وكانت الفنانة التونسية درة، نشرت الصور الأولى من حفل عقد قرانها على المهندس هاني سعد، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت درة على الصورة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".