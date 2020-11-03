توقعات الأبراج اليوم 3-11-2020: السرطان يحتاج للهروب.. والجوزاء كن أناني

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop":

برج الحمل:

أنت تدخل فترة من الشك، خاصة فيما يتعلق بحياتك العاطفية، لأنك تحب أن تكون علاقاتك ومشاعرك واضحة، فقد تفكر كثيرًا في علاقاتك خلال الأيام القليلة القادمة، هل أنت متأكد أنك اخترت الشخص المناسب؟ هل مشاعره أو مشاعرها صادقة؟ هل يمكنك العيش بدون هذا الشخص؟

برج الثور:

ربما واجهت مشاكل في التواصل مع الأشخاص المقربين منك، لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر، فهذا يوم رائع لتسوية النزاعات أو توضيح مشاعرك للآخرين.

برج الجوزاء:

حان الوقت لتنتبه لنفسك، كن أناني اليوم واعطي لنفسك كل ما تريد أن تحصل عليه.

برج السرطان:

من المحتمل أن التغييرات التي مررت بها مؤخرًا لم تنته تمامًا قد تجد صعوبة في منع نفسك من الهروب من كل شيء.

برج الأسد:

أحيانًا تكون علاقاتك مثل المغناطيس، عندما تريد الاقتراب، يحاول الشخص الآخر الابتعاد عنك، وعندما تتراجع خطوة إلى الوراء، يعود هو أو هي إلى حياتك، وستمنحك هذه الراحة وقتًا للتفكير في الجانب الأكثر جاذبية إليك.

برج العذراء:

قد ترغب اليوم في تغيير بعض القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تعترض طريق علاقات مع الآخرين.

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برج الميزان:

يواجه الأشخاص من حولك أحيانًا صعوبة في فهمك، لأنك تعيش في عالم خيالي لا علاقة له بالواقع، وإذا قررت البقاء في المنزل والاستلقاء فلن تواجه أي مشاكل.

وإذا كان عليك الذهاب إلى العمل، فحاول أن تكون واضحًا قدر الإمكان مع الآخرين. إذا لم تقم بذلك، فقد لا تلقى مقترحاتك آذانًا صاغية.

برج العقرب:

قد تكون لديك شكوك خلال الأيام القليلة القادمة، فلا تتخذ أي قرارات مهمة بشأن مستقبلك خلال هذه الفترة غير المنتجة نسبيًا.

برج القوس:

يبدو الأمر اليوم كما لو أن حبلًا غير مرئي يمنعك من الاقتراب من الناس، أو شئ يسحبك للخلف، ولا تزال العلاقة الفاشلة تطاردك وتلقي بظلالها على العلاقة الحالية.

برج الجدي:

من المحتمل جدًا أنك سترغب في التراجع اليوم لإلقاء نظرة فاحصة على علاقاتك، أو دفتر العناوين الخاص بك مليء بالأسماء.

برج الدلو:

إذا كنت تشعر أنك كنت تبحث عن الماضي مؤخرًا، فهذا من أجل تحرير نفسك منه وقد تشعر برغبة في العودة إلى طفولتك أو إعادة إحياء علاقات معينة مع الأصدقاء القدامى.

برج الحوت:

تشعر بشغف كبير اليوم، وقد ترغب في التواصل مع شريكك ولكن تمنعك الظروف، قد تنجذب إلى روايات أو أفلام أكثر سباقًا.