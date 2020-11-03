يسرا بإطلالة ناعمة في حفل زفاف درة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم: حرصت الفنانة يسرا على حضور حفل زفاف الفنانة التونسية درة الذي يقيم حاليا بالجونة، بفستان ناعم. ارتدت يسرا فستان أوف وايت كت، مزين بالورود بألوانها المختلفة، وتميز بتصميم غير متساوي من الأسفل. واعتمدت إكسسوارات بسيطة إذ ارتدت عقد وحلق ماسيين، واعتمدت تسريحة شعر أنيقة، وأكملت إطلالتها البسيطة وتركته منسدلا على كتفيها. بينما ظهرت درة بثلاث إطلالات متنوعة، في الإطلالة الأولي اختارت تصميم بسيط وناعم من توقيع زهير مراد، وفي الثانية اعتمدت فستان بتصميم الأميرات مزينا بإكستنشن، من مجموعة زهير مراد، أما الإطلالة الثالثة فاختارت فستاناً قصيرا براقا بقصة one should.

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