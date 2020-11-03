بفستان قصير وكوتشي.. درة بـ3 إطلالات من فرحها بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

خطفت الفنانة التونسية درة الأنظار إليها بسبب إطلالتها المتنوعة في حفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد المقام حالياً في الجونة.

ظهرت درة بفستان ثالث قصير بصيحة وان شولدر ومرصعا بحبيبات براقة، ومن أسفل مزين بكرنيشة صغيرة من التل.

وأكملت درة إطلالتها بوضع سورتيت على رأسها وتركتب شعرها منسدلا إلى الخلف.

أما الإطلالة الثانية فاختارت فستاناً أنيقاً أبيض مجسم، مزيناً بإكستنشن طويل منفوش بنفس اللون، بتوقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد.

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وأكملت درة جمال الإطلالة بطرحة الزفاف الطويلة، واعتمدت مكياج هادئ ناعم.

يذكر أن درة ظهرت منذ ساعات بفستان أبيض ارتدته في عقد القران، تميز بلونه الأبيض بقصة الميرماد، مزينا بالدانتيل الشفاف من الجانبين من توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد.

واختارت تصفيفة الشعرالويفي المنسدل على الجانبين مع ماكياجًا ناعماً بدرجات ألوان النيود.

واعتمدت إكسسوارات أنيقة مكونة من كولية ناعم وخاتم بتصميم رقيق.

بينما ارتدى زوجها المهندس هاني بدلة كلاسيكية سوداء مع قميص أبيض.