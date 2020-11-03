كتب: هن - 12:19 ص | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل بسكوت الينسون، خلال برنامجها "على قد الإيد"، المذاع على قناة "سي بي سي سفرة"، وهي من الأطعمة سهلة التحضير في المنزل. مقادير عمل بسكوت الينسون 3 أكواب دقيق. 1 كوب سكر. نصف كوب سمنة. 3 بيضات. 2 باكو فانيليا. Advertisements 2 ملعقة كبيرة ينسون حب. ملح. 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة عمل بسكوت الينسون يخلط السكر والسمنة والبيض والفانيليا. يضاف الدقيق والبيكنج بودر والملح والينسون. يقلب كل الخليط. يشكل البسكوت دوائر ويرص في صينية فرن. توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.

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