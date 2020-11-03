الامارات | جزيرة ياس تضيء باللون الأحمر

شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة ياس تضيء باللون الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي جزيرة ياس بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاح عالم فيراري أبوظبي، المدينة الترفيهية الحائزة جوائز مرموقة، وذلك عبر إضاءة عدد من أبرز معالمها باللون الأحمر. وستضاء كلٌّ من: عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، و«كلايم أبوظبي»، إضافة إلى فندق دبليو أبوظبي – جزيرة ياس، باللون الأحمر، حتى الرابع من نوفمبر الجاري. كما أن الاحتفالات بهذه المناسبة ستضم باقة من الفعاليات والأنشطة في عالم فيراري أبوظبي، بما في ذلك عروض موسيقى الـ«دي جي» الحية، والرسم، والبيتزا، إضافة إلى تشكيلة مميزة من الأزياء المستوحاة من عالم فيراري، والخاصة بموسم الخريف والشتاء. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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