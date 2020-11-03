الامارات | ندوة الثقافة والعلوم تناقش رواية «الندبة» وظاهرة «التنمّر»

شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة الثقافة والعلوم تناقش رواية «الندبة» وظاهرة «التنمّر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت ندوة الثقافة والعلوم في دبي جلسة حوارية لمناقشة رواية «الندبة» للكاتب الأميركي بروس لاوري، التي تلقي الضوء على ظاهرة التنمر، وشارك في الجلسة المستشارة النفسية د. ناديا بوهناد ود. ميثاء غدير وفتحية النمر وزينة الشامي وهالة شوقي، ونخبة من المهتمين.

وأدارت الجلسة الكاتبة عائشة سلطان، قائلة إن الشاعرة والمترجمة التونسية وئام غداس ذكرت أن جمال رواية «الندبة» للكاتب الأميركي بروس لاوري، دفعها لترجمتها من اللغة الفرنسية إلى العربية، حتى تصل إلى أكبر عدد من القراء العرب، وفي ظنها أن القارئ العربي إذا طالع هذه الرواية سيحتاج زمناً طويلاً لنسيانها، لأنها من الروايات التي تترك أثراً كبيراً في القلب والروح، باعتبار أنها من أكثر الكتابات التي تناولت الاختلاف.

وأضافت عائشة أن الرواية صدرت باللغة العربية عام 2018، لكنها صدرت في عام 1960 بالفرنسية، ثم ترجمها الكاتب للإنجليزية، وحققت الكثير من النجاح. والرواية عمل أدبي بديع وكتاب تعليمي ونفسي وسلوكي حول التربية والاختلاف والإشكاليات التي قد يتعرض لها بعض الأطفال في المدارس وما صار يعرف حالياً في المدارس بظاهرة «التنمّر». والكتاب تعليمي يشير إلى كثير من القيم التي يفترض أن تعلم منذ البدايات. وأن بطل الرواية مصاب بعيب خلقي (الشفة الأرنبية)، ما جعلها مصدر سخرية واضطهاد من قبل بعض الزملاء، ما أثر في سلوكياته الشخصية.

وعلقت د. نادية بوهناد بأن الرواية رائعة رغم أن حقبتها التاريخية تتناول مرحلة الستينات إلا أن كثيراً من أحداثها مازالت تقع حتى اليوم من تنمر وتعالي واستعلاء واحساس بالنقص، جميعها حالات نفسية توجد بكثرة خصوصاً بين الفئات العمرية المراهقة، لذلك لابد لمثل هذه الرواية أن تدرج ضمن المناهج الدراسية، وقد تمكن المؤلف من اختيار المرحلة العمرية من 13 عاماً، وهي نهاية الطفولة وبداية المراهقة والتساؤلات والعلاقة بالمحيط من أسرة ومجتمع، وزيادة مشكلات الإحساس بالاضطهاد لدى البعض.

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وأضافت أنه كان على الأسرة أن تدخل مفهوم هذه الندبة أو العيب للطفل منذ صغره، ليستطيع تقبّل نفسه وسط المجتمع، ولتكون لديه شخصية وثقة بالنفس.

وأشارت فتحية النمر الى أنها تعرفت إلى مصطلح التنمر منذ سنوات قليلة، لكنها تعرف الظاهرة، ولكن المسمى حديث، وأن الرواية تناقش التنمر المتسلسل، وأن تنمّر البطل لا يوجد سبب له، خصوصاً أن تنمّره كان تجاه من يساعده، وأن السرقة في الرواية غير مبررة، بل زادت من حدة المشكلات.

وقالت ميثاء الغدير إنها ضد مصطلح التنمر، لأنه أظهر ظواهر جديدة عن المجتمع، وأن الجميع بمختلف المراحل تعرّض لهذه الظاهرة، وأن هذا السلوك من الممكن تقويمه بمزيد من الوعي، وأن تسليط الضوء على التنمّر من الممكن أن يسهم في تفاقم الظاهرة.

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