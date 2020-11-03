الامارات | جوني ديب يخسر دعوى التشهير ضد «ذي صن»

شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب يخسر دعوى التشهير ضد «ذي صن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر الممثل الأميركي جوني ديب دعوى التشهير، التي رفعها ضد صحيفة «ذي صن» البريطانية، إثر اتهامها نجم هوليوود بتعنيف زوجته السابقة، الممثلة أمبير هيرد.

وسدد قرار القاضي، أندرو نيكول، ضربة قوية إلى سمعة نجم «بايريتس أوف ذي كاريبيين»، الذي قام بمجازفة كبيرة، بعد مسيرة مستمرة منذ 35 عاماً، من خلال مقاضاته مجموعة «نيوز غروب نيوزبيبرز»، الناشرة للصحيفة، التي وصفته بأنه «معنّف نساء».

وتطرقت وقائع المحاكمة، التي أقيمت على مدى ثلاثة أسابيع، خلال يوليو الماضي، في المحكمة العليا بلندن، والتي غالباً كان يحضرها ديب، وطليقته الممثلة الأميركية آمبير هيرد، إلى تفاصيل محرجة عن حياتهما الخاصة، من إدمان جوني ديب المخدرات، واتهاماته لآمبير هيرد بالخيانة.

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واستناداً إلى تصريحات هيرد خصوصاً، أشارت «ذي صن» إلى 14 حادث عنف زوجي، نفاها ديب كلها. وبعد «درس تفصيلي» للحوادث الـ14، اعتبر القاضي نيكول في حكمه أن التوصيفات التي أوردتها الصحيفة «صحيحة بدرجة كبيرة». وعلق ناطق باسم «ذي صن» على الحكم، قائلاً إن «ضحايا العنف الأسري، يجب ألا يُحملوا على الصمت أبداً»، شاكراً القاضي، ومشيداً بـ«شجاعة» الممثلة في الإدلاء بشهادة أمام المحكمة.

كذلك قال محامو الممثلة، البالغة 34 عاماً، والتي شاركت في المحاكمة بصفة شاهد، إن «هذا القرار والحكم ليسا مفاجئين»، مبدين عزمهم «إحقاق الحق»، في دعوى قضائية أخرى بالولايات المتحدة.

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