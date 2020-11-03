الامارات | متحف أسترالي: الدخول مجاناً لمدة 18 شهراً

شكرا لقرائتكم خبر عن متحف أسترالي: الدخول مجاناً لمدة 18 شهراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعرض متحف جديد في أستراليا الدخول مجاناً، بدءاً من نوفمبر الجاري، ولمدة عام ونصف، على أمل أن يكون هذا وقتاً كافياً لانتهاء جائحة فيروس كورونا، وعودة السفر العالمي.

ويستحق متحف أستراليا الغربية في بيرث، والذي يفتح أبوابه في 21 نوفمبر، الانتظار لأي شخص مهتم بالاطلاع على حياة الأشخاص والأماكن بغرب أستراليا، وكذلك بالموضوعات التي تراوح بين أصل الكون والابتكارات الحديثة، أو بين الديناصورات ومملكة الحيوان.

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وبحسب مؤسسة السياحة في أستراليا الغربية (توريزم ويسترن أستراليا)، فإن دخول المتحف سيكون مجاناً لـ18 شهراً بعد افتتاحه.

ويتألف مجمع المتحف من خمسة مبانٍ تاريخية، أعيد تجديدها وبناؤها، ويقع في نورثبريدغ، وهي المركز الثقافي لمدينة بيرث. والاسم الآخر للمتحف هو «بولا بارديب»، ويعني الكثير من القصص بلغة نونجار المحلية.

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