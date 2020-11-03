الامارات | «جمر» وليد عثمان في «الشارقة للكتاب»

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شكرا لقرائتكم خبر عن «جمر» وليد عثمان في «الشارقة للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدر للزميل وليد عثمان، رئيس قسم المنوعات في صحيفة «الخليج» الإماراتية، أولى رواياته «جمر» عن دار «صفصافة» المصرية للناشر محمد البعلي.
الرواية التي توقّع في معرض الشارقة الدولي للكتاب، تمضي بين رهانات كلها خائبة ومصائر شتى صادمة، والأحداث تلتقي في أكثر من منعطف التقاءً مراوغاً يقود إلى نهايات لا تتشابه إلا في بؤسها.
في الأحداث، يشتعل أكثر من جمر، وتشتبك خطوط التيه، والعشق والتجارة باسم الدين والوطن، حاصدة قلوباً وأرواحاً لا تدرك ما تشتهي، وإن بلغته لا تهنأ به. والخيبات في «جمر»، وإن بدت فردية، تلخص مرحلة ما من محيط أكبر تحترق فيه أحلام وتضيق الجغرافيا، على اتساعها، بأهلها، فيسكنون غربة أبدية. هذه الخيبات أيضاً تصح على أكثر من جيل، لا يهوّن منها أمل يلوح كل فترة، لكنه هو الآخر مراوغ ينتهي بمن يتبعه في جمر، لا ينتهي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.