هالة صدقي توضح تفاصيل نجاتها من طريق الجونة بأعجوبة: مكنتش حادثة

علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة هالة صدقي، القلق بين متابعيها، حين كتبت عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن نجاتها من طريق مدينة الجونة المتجه للقاهرة.

وقالت هالة صدقي: "مساءكم كله خير والحمد لله ربنا نجانا من الطريق بأعجوبة.. مجرد فرق التوقيت الحمد لله".

جاء ذلك بعد انتهاء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ليعتقد المتابعون أن الفنانة هالة صدقي تعرضت لحادث خطير على الطريق.

وفي حديثها لـ"هن"، كشفت "هالة" عن صعوبة الطريق الذي كانت تسير عليه أثناء عودتها من مدينة الجونة، لكنها لم تتعرض لحادث بالفعل، كما اعتقد البعض.

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وأوضحت "هالة": "كان المفروض أرجع يوم الأحد من مهرجان الجونة كنت عاوزة أتفرج على أفلام في الختام.. لكن عشان مدرسة أولادي وكان قلبي مقبوض ومش مرتاحة.. فكنت لازم أرجع السبت واخترت أرجع بعربيتي وأنا اللي سوقت بنفسي".

وتابعت "هالة": "الطريق كان مليان حوادث وإسعاف.. لكن الحمد لله ربنا نجاني ومحصلش أي حوادث".

هالة صدقي في مهرجان الجونة

وحضرت هالة صدقي مهرجان الجونة السينمائي الرابع برفقة صديقات العمر إلهام شاهين وليلى علوي.

ووجهت "هالة" رسالة للمصورين في ختام المهرجان قائلة: "عارفين لو طلعتوني تخينة، قصوا بقى في الصور".

وحرصت الفنانة على التواجد في عدد من المناسبات الاجتماعية مؤخرا، والظهور مع صديقاتها المقربات ليلي علوي وإلهام شاهين، فقبل مهرجان الجونة تواجد الثلاثي في عدد من المناسبات منها زواج أمير شاهين شقيق صديقتها المقربة إلهام شاهين، بجانب حفل زفاف ابنة مدحت العدل.

آخر أعمال هالة صدقي

هالة صدقي عرض لها مؤخرا مسلسل "ليه لا"، وقد لاقي نجاحا كبيرا وحقق أعلى نسبة مشاهدة وقت عرضه بسبب القضية التي يناقشها، وهي الحث على تواجد لغة الحوار بين الأهل وأبنائهم.

مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.