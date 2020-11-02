"لو كنتي مديرة مدرسة هتعاملي الطلبة ازاي؟".. أمهات يبدعن في الإجابة على التساؤل

ماما

طرح اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، برئاسة عبير أحمد، سؤال على أولياء الأمور من الأمهات، بعد حالة الجدل والغضب التي شهدها أوساط أولياء الأمور بسبب الكتاب الدوري الأخير، الذي يحدد العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، حيث اعتبروه انحياز لأصحاب المدارس على حساب أولياء الأمور.

وتضمن السؤال الذي تم طرحه علي الأمهات على صفحة اتحاد أمهات مصر، عبر الفيس بوك: "لو كنتي مديرة مدرسة.. كيف ستتعاملي مع الطلاب خاصة المتأخرين في دفع المصروفات؟، حيث لاقي السؤال مئات التعليقات والردود من الأمهات.

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وقالت ولية أمر: "هعمل حصر لأسماء الطلبه اللي مدفعوش المصاريف واستدعى أولياء أمورهم وأحاول أعرف سبب عدم الدفع ولو كانت ظروفهم لا تسمح بسبب جائحة كوفيد 19 هطلب ما يثبت أنهم متضررين وهقدم لكل ولى أمر على حسب ظروفه وامكانياته المادية حلول ليتخطى هذا العام الدراسي".

وأضافت أخرى: "همنع التميز بين الطلاب، لو أقامت مدرستى حفله أما تكون لجميع الطلاب حتى الغير قادر منهم إما لا تقيم مدرستى حفله، طلبات المدرسه هعلن إنها تكون أبسط الأشياء فى متناول الجميع والبعد كل البعد عن الطلبات الباهظه التى تسبب أعباء لأولياء الأمور وتشعرهم بالعجز أمام أبناءهم، ودائما سأمارس دوري الرقابي على المعلمين من حيث الشرح والاهتمام بالطلاب"

وأضافت: "عدم فرض مجموعة أو درس خصوصي على أى طالب، دائما سوف أحس المعلمين على تقديم نصائح من أجل بناء عقول الطلاب والبعد عن العنف وحثهم على الحفاظ على أنفسهم، وبالنسبه للمصروفات هدرس حاله أولياء الأمور من خلال اخصائيه الخدمه الإجتماعية لمعرفه الأسباب إذا كانت طارئه أو دائما وافتح تبرع لغير القادرين مع عدم ذكر اسمه".

واستكملت أخرى: "أنا لو مديرة مدرسة هاحبب الأولاد فيا كأنى مامتهم التانية لأن عدد ساعات الوقت اللى بيقضوه فى المدرسة أكتر من البيبت وهاشوف الطلبة اللى مدفعتش وأعطيهم مهلة لسداد المصاريف وأخلى الموضوع مع ولى الأمر والطالب يستمر فى دراسته كما هو"، وذكرت أخرى: "هقسط المصروفات على عدد أشهر السنة تسهيلا على أولياء الأمور في الدفع".

وأضافت ولية أمر: "الأول الطالب أو الطالبه اللى مش دفع المصاريف مش هاحرجه وأبعت جواب لولى أمره وأحكى معاه بود وهدوء أعرف إيه السبب وياخد وقته لحد ما يجيب المصاريف، وبالنسبة للمنهج هعمل صفحة للمدرسة على وسائل التواصل الإجتماعى واخلى كل مدرس يفتح لايف يشرح الحصه بتاعته وكل طالب فى بيته يحضر لايف من بيته ويتفاعل".