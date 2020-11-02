صور.. رسالة مؤثرة من ابنة سامي العدل في ذكرى ميلاده: بتوحشني باستمرار

علاقات و مجتمع

أحيت الفنانة رشا العدل، ذكرى ميلاد والدها الفنان والمنتج الراحل سامي العدل الـ74، حيث وجهت له رسالة حزينة ومؤثرة، وشاركتها مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت "رشا" صورة قديمة تجمعها بوالدها الفنان الراحل، وكتبت في تعليقها على الصورة، "النهاردة عيد ميلادك وحشتني مسكة إيدك لـ أيدي ووحشني الإحساس بالأمان لمجرد معرفتي بوجودك حواليا".

وأكملت، "كل يوم بيعدي عليا وجعي بيزيد علشان بعرف قد إيه أنا وحيدة وضعيفة وقليلة الحيلة من غيرك، وقد إيه إن الظهر والسند كانوا مهمين قوي بس مكنتش أعرف قيمتهم إلا لما سيبتني أواجه الدنيا من غيرك ولما بأقع مش بلاقي حد حتى اشتكي له".

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وأضافت في رسالتها، "وحشني صوتك وأنت بتناديني، وحشتني نظرتك وأنت بتحذرني من الغلط وحشتني مواعظك وحكمك وحشتني نصايحك وتوجيهك ليا.. بابا أنت بتوحشني باستمرار وصعب قوي حتى أعرف أنساك.. الله يرحمك، كل سنة وأنت طيب يا حب عمري".

وتفاعل متابعو رشا معها عبر الإعجابات والتعليقات والتي كانت جميعها تواسيها، وكان من بينها تعليق لـ حمادة إسماعيل، والذي قال "الله يرحمه كان أجدع صاحب واخ وأطيب قلب وبجد مفيش خد يسد مكانه ساب فراغ كبير قوي"، وقال آخر، "ألف رحمة عليك يا نجم يا من كنت منتهي الإنسانية في زمن لا يعرف الإنسانية".

وقال آخر في تعليق، "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة يارب وتعيشي وتفتكرى".

وتوفى الفنان سامي العدل في الـ10 من يوليو عام 2015، وكانت آخر أعماله الفنية مسلسل "حارة اليهود" مع إياد نصار ومنة شلبي ومسلسل "بين السرايات" خلال موسم دراما رمضان 2015.