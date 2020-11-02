على أغنية "خدني بين إيديك".. درة ترقص وتبكي في حفل زفافها (فيديو)

علاقات و مجتمع

تحتفل الفنانة التونسية درة، بحفل زفافها على المهندس هاني سعد، في مدينة الجونة، بحضور عدد من أصدقاء العروسين داخل الوسط الفني وخارجه.

وتداول رواد تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الفيديوهات من حفل الزفاف، ظهرت من خلالها درة وزوجها وهما يرقصان على أغنية "خدني بين إيديك" للفنان حميد الشاعري، وأظهر الفيديو تأثر "درة" وبكائها.

عقد قران درة

وفي حفل اقتصر على الأقارب والأصدقاء، احتفلت الفنانة التونسية درة، بعقد قرانها على المهندس هاني سعد، في مدينة الجونة بالغردقة.

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ورغم أن "درة" حاولت التكتم على تفاصيل الزفاف، لكن مصدر مقرب منها أكد لـ"الوطن"، أن الحفل سيكون عقب انتهاء مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، في الفندق الخاص برجل الأعمال نجيب ساويرس.

وحضر عقد القران الفنان أحمد السقا والفنان شريف رمزي وعدد من أصدقاء درة المقربين.

فستان درة في عقد القران من توقيع زهير مراد

واختارت الفنانة درة ارتداء فستان أبيض مجسم طويل، مناسب لحفل عقد القران، كما تميز بالاحتشام، وحفل الفستان توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.

وبحسب ما ذكرته "النهار اللبنانية"، أن فستان عقد القران كان ضمن المجموعة الأخيرة التي عرضت للمصمم اللبناني من فساتين الزفاف التي صممها لخريف وشتاء 2021.

الصور الأولى من عقد قران درة

ونشرت الفنانة التونسية درة، الصور الأولى من حفل عقد قرانها على المهندس هاني سعد، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت درة على الصورة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".