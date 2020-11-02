10 أشياء تخبرنا بها لون عينيك.. الخضراء أكثر تفاؤلا والعسلية يعملون تحت ضغط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ما يقرب من 79٪ من الأشخاص في عالمنا لديهم عيون بنية، و8 لـ10٪ ذو عيون زرقاء، و5٪ يمتلكون عيون عسلي، و 2٪ فقط من الأشخاص لديهم عيون خضراء.

بالإضافة إلى هذه الإحصاءات، حاول الباحثون العثور على سمات شخصية خاصة بكل لون عين واكتشفوا بعض الأنماط الشائعة، وفقا لموقع "brightside".

1- النساء ذوات العيون الفاتحة يتحملن الألم بشكل أفضل من ذوات العيون الداكنة:

أظهرت إحدى الدراسات أن النساء ذوات العيون الخضراء أو الزرقاء يمكنهن التعامل مع الألم والتوتر بشكل أفضل من ذوات العيون البنية والعسلي.

وأظهرت الدراسات أن النساء ذات العيون الفاتحة يشعرن بألم أقل، وإضافة إلى ذلك، فقد شعرن بقلق واكتئاب أقل بعد الولادة، عكس ذات العيون الداكنة كان لديهن المزيد من الأفكار السلبية.

2- الأشخاص ذوو العيون البنية يعتبرون أهلا للثقة:

كان هناك مسح استجوب 1016 امرأة تتراوح أعمارهن بين 16 و 35 عاما، وأظهرت النتائج أن النساء غالبا ما يربطن لون العين بسمات معينة، ووجد الباحثون أن الأشخاص ذوي العيون البنية يعتبرون أذكياء ولطفاء، علاوة على ذلك، يميل الأشخاص إلى الثقة بهم أكثر.

3- الأشخاص ذوو العيون الزرقاء جذابون:

أظهر الاستطلاع نفسه أن الأشخاص ذوي العيون الفاتحة يُنظر إليهم بطرق مختلفة، وفي الواقع، يعتبرون أكثر لطفا، بالإضافة إلى أنهم من الأشخاص الأكثر جاذبية.

4- أصحاب العيون الخضراء مبدعون ومراوغون:

قال 29٪ من المشاركين في البحث إنهم يعتبرون العيون الخضراء هي الأكثر جاذبية، علاوة على ذلك، يشير هذا اللون إلى الإبداع ونوعا من المراوغة، وقبل الآن، كان ينظر إلى هذه العيون على أنها شريرة في بعض المناطق، لكن ربما كان هذا بسبب ندرة وجودهم.

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5- الرجال ذوو العيون البنية الفاتحة يعانون من مشاكل نفسية أكثر من النساء:

جاءت إحدى الاكتشافات المثيرة للفضول من دراسة الأشخاص ذوي العيون البنية الفاتحة، كان ينظر إليهم على أنهم يعانون من مشاكل نفسية أكثر من الأشخاص ذوي العيون البنية الداكنة أو السوداء، وأيضا، يعتبر الرجال ذوو العيون البنية الفاتحة أقل استقرارا بنسبة (68.47٪) من النساء.

6- يمكن أن تكون النساء ذوات العيون السوداء أقل اجتماعية وثقة بالنفس:

وجد الاستطلاع أن 65.38٪ من النساء ذوات العيون السوداء لم تكن اجتماعية على الإطلاق، أيضا، قد يكون لديهم ثقة بالنفس وطموح أقل مقارنة بالرجال ذوي العيون نفسها، قيل أن المشاركين الذكور لديهم شخصية أكثر ديناميكية يمكن أن يكونوا سريعين الغضب ومندفعين، وغالبا ما يبحثون عن مغامرات خطيرة.

7- قد يستمتع أصحاب العيون الزرقاء بتجربة أشياء جديدة أكثر:

أظهر استطلاع آخر أن الأشخاص ذوي العيون الزرقاء ينظر إليهم على أنهم معبرين وعاطفيين وواثقون، كما أنهم يستمتعون بتجربة أشياء جديدة، وتكوين صداقات جديدة والخوض في مغامرات والانخراط في ممارسة الأنشطة الصحية.

8- العيون العسلية يؤدون أداءً جيدا تحت الضغط:

50.7٪ من الأشخاص ذوي العيون العسلية يؤدون بشكل جيد تحت الضغط، بالإضافة إلى أنهم أكثر شغفا بوظائفهم، وتعتبر العيون العسلية والخضراء الأكثر جاذبية لدى الرجال للنساء.

9- ذوو العيون الخضراء أكثر تفاؤلا بشأن مستقبلهم:

يستطيع الأشخاص أصحاب العيون الخضراء تحديد أهدافهم والتفاؤل بشأن مستقبلهم والشغف تجاه وظائفهم مثل الأشخاص ذوي العيون العسلية.

10- يفضل ذوو العيون البنية أن يعيشوا الحياة على أكمل وجه:

36.5٪ من الأشخاص ذوي العيون البنية كانوا على الأرجح يفعلون شيئا واحدا وهو أن يعيشوا الحياة على أكمل وجه، وحافظت هذه المجموعة من الأشخاص على التواصل البصري بسهولة أكبر (بعد الأشخاص ذوي العيون الخضراء)، مما قد يكون مفيدا في مكان العمل.