درة بفستانين في حفل زفافها بالجونة.. أيهما أجمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:
تألقت الفنانة التونسية درة بفستان أنيق منفوش في حفل زفافها الذي أقيم منذ قليل في الجونة.
ظهرت درة بفستان أبيض مجسم مرفق به إكستنشن طويل منفوش بنفس اللون.
أكملت درة جمال الإطلالة بطرحة الزفاف الطويلة، واعتمدت مكياج هادئ ناعم.
يذكر أن درة ظهرت منذ ساعات بفستان أبيض ارتدته في عقد القران، تميز بلونه الأبيض بقصة الميرماد، مزينا بالدانتيل الشفاف من الجانبين من توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد.
واختارت تصفيفة الشعرالويفي المنسدل على الجانبين مع ماكياجًا ناعماً بدرجات ألوان النيود.
واعتمدت إكسسوارات أنيقة مكونة من كولية ناعم وخاتم بتصميم رقيق.
بينما ارتدى زوجها المهندس هاني بدلة كلاسيكية سوداء مع قميص أبيض.
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