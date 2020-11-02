غير تجميد المياه.. 20 استخداما لقوالب الثلج لم تخطر ببالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

لقوالب الثلج استخدامات متعددة أخرى غير تخزين وتجميد المياه، يمكنك الاستفادة منها، وفي التقرير نستعرض لكم أكثر من 20 استخداما لقوالب الثلج سواء السيليكون أو البلاستيك وفقاً لموقع "home hacks".

1- صنع أقراص منظفات غسالة الأطباق:

يعتبر شراء مسحوق غسالة الأطباق مكلف بمرور الوقت، يمكنكِ أن توفري بعض المال وتصنعي المسحوق باستخدام قوالب الثلج من خلال هذه الوصفة.

اخلطي صواد الخبز مع أي مسحوق وملح خشن وخل وقطرة من زيت الليمون العطري، ثم ضعيها في قوالب الثلج.

اتركيهم في مكان جاف ومشمس ثم استخدمي المكعبات في غسالة الأطباق.

2- تجميد البيض:

عند احتواء الثلاجة على كمية كبيرة من البيض فلا شك أن عدد منه سيفسد إذا لم يتم طهيه في الوقت المناسب، هناك طريقة غير شائعة يمكنكِ استخدامها للحفاظ على البيض لوقت أطول.

كسري البيض وضعيه في قوالب الثلج، ويمكنكِ تخزين الصفار والبياض بشكل منفصل، ثم تجميدها والاحتفاظ بها في الفريزر حتى الاستخدام.

3- مكعبات التخلص من رائحة القمامة:

باستخدام مكعبات الثلج يمكنكِ عمل مكعبات للتخلص من رائحة القمامة، ضعي شريحة من الليمون في كل مكعب من قالب الثلج ثم أضيفي الخل إليه واتركيه يتجمد ثم ضعي كل يوم واحد في أكياس القمامة.

4- ميني تشيز كيك:

إذا كنت من محبي التشيز كيك يمكنك عمل قطع صغيرة منه في قوالب الثلج لسهولة تناوله، وجعل القطع التي تتناولها صغيرة الحجم.

5- تخزين طعام الأطفال:

يمكنك تحضير طعام الأطفال في قوالب الثلج وتجميده وطهيه في كل مرة يبحث طفلك عن الطعام.

5- كيك الحفلات:

إذا كان لديك حفلة ولا تعرف كيف تصنع الكيك، فقط ضعه في قوالب الكيك السيليكون، فهو حجم مثالي جداً في هذا الوقت.

6- مكعبات القهوة المثلجة:

يمكنك الاستمتاع بقهوتك المثلجة من خلال وضعها في مكعبات الثلج، ثم صب الحليب الطازج عليها.

7- السوشي:

لا تستطيع أن تصنع السوشي بنفسك، فلا داعِ للقلق، لأن مكعبات الثلج ستسهل عليك المهمة، ضع قطعة السمك بالأسفل، ثم ضع المكونات الأخرى في الأعلى.

8- مكعبات زبدة الفول السوداني:

زبدة الفول السوداني رائعة، والاستمتاع بها في حجم صغير هو طريقة رائعة لتذوقها. فقط ضع الشوكولاتة وزبدة الفول السوداني معها واستمتع بها.

9- تخزين اللبن الرائب:

يمكن تخزين بقايا اللبن الرائب باستخدام قوالب الثلج، ما عليك سوى سكبها في الفتحات ثم تخزينها داخل كيس في الفريزر حتى لا يفسد اللبن.

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10- مكعبات الشوكولاتة المثلجة:

إذا كنت تحب الشوكولاتة، فمن المحتمل أن تكون من محبي شربها مثلجة، فبدلاً من إضافة مكعبات الثلج المصنوعة من الماء، يمكنك صنع مكعبات الشوكولاتة المثلجة وصب الحليب عليها.

11- تخزين شوربة الدجاج:

عند تخزين شوربة الدجاج في الثلاجة تأخذ مساحة كبيرة، يمكنكِ توفير مساحة كبيرة بتجميدها في قوالب الثلج.

12- الكوكيز:

تستطيعي الآن عمل الكوكيز في المنزل ووضعها في قوالب الثلج السيليكون حتى تصبح جاهزة في أي وقت للخبز.

13- عمل سلطة الفواكه المجمدة:

اصنعي سلطة الفواكه بشكل مختلف، وستكون رائعة خاصةً في الحفلات والتجمعات، ضعي قطع الفاكهة في قوالب الثلج وضعي معها قطرات من العصير واتركيها حتى تتجمد.

14- أصابع الشوكولاتة الساخنة:

اصنعي أكواب الشوكولاتة باستخدام قوالب مكعبات الثلج، واتركيها تتجمد، ثم لفيها بالبلاستيك وتقديمها للضيوف، أو يمكن إذابة أصابع الشوكولاتة في ماء ساخن للحصول على مشروب شوكولاتة.

15- مصاصات صغيرة:

إذا كان أطفالك يحبون المصاصات، يمكنكِ إضافة شرائح صغيرة من الفاكهة مع العصير وضعي بهم عصى بلاستيك أو خشب، اتركيهم يتجمدوا.

16- تخزين بقايا صلصة الطماطم:

تخزين بقايا صلصة الطماطم من الأمور الصعبة التي تواجه السيدات، يمكنكِ وضعها في قوالب الثلج وسيصبح الأمر سهلاً.

17- قطع الشوكولاتة بالمكسرات:

تستطيعي أن تفعلي الشوكولاتة المفضلة لديكِ، عن طرييق تجميدها في الفريز بقوالب الثلج وخلط معها المكسرات أو أي شئ تحبيه.

18- الفراولة المغطاه بالشكولاته:

الفراولة مع الشوكولاتة هي واحدة من أروع الحلويات يمكنكِ تحضيرها وتجهيزها وتناولها في أي وقت.

19- الزرع:

هل أنت من محبي النباتات؟ يمكن أن تبدأ في الزراعة بكل سهولة في قوالب الثلج، كل ما عليك هو حفر ثقوب في أسفل كل فتحة لتصريف المياه ووضع طينة وعليها البذور التي تريدها.

20- مكعبات السكر للتقشير:

يمكنكِ صنع مقشر للوجه بسهولة لتحصلي على بشرة نضرة وصحية وللحفاظ عليها ناعمة، ضعي السكر مع العسل في قوالب الثلج واتركيه يتجمد واستخدميه في لوقت التي تريديه.

21- عمل الشاي المثلج:

يمكنك عمل الشاي المثلج ووضعه في قوالب الثلج يتجمد، ووضعها في الحليب عندما تريد أن تشرب شاي بالحليب.