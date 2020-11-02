مفاجأة.. أحد أخطر أعراض كورونا يمكن أن يستمر لـ6 أشهر بعد التعافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أبلغ العديد من الناجين من فيروس كورونا المستجد عن أعراض متكررة بعد أسابيع أو حتى أشهر من اختبارهم السلبي للفيروس والتعافي.

وتشير البيانات المتاحة وكذلك الأبحاث إلى أن كبار السن والذين يعانون من العديد من الأمراض المزمنة الخطيرة هم الأكثر عرضة لأعراض كورونا المستمرة.

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لكوفيد-19 التي يمكن أن تستمر لأشهر، التعب والسعال وضيق التنفس والصداع وآلام المفاصل، لكن ظهرت أيضًا مشاكل جلدية بما في ذلك خلايا النحل طويلة الأمد، وأبلغ العديد من المرضى أيضًا عن إصابتهم بأعراض فيروس كورونا بعد أشهر من الشفاء.

ووفقًا لدراسة جديدة مدرجة في السجل الدولي للأمراض الجلدية لـ كوفيد-19 ، يمكن أن تستمر "أصابع كوفيد"، المعروفة أيضًا باسم تورم الأصابع، لمدة تصل إلى ستة أشهر، وفقا لموقع " thehealthsite".

وتصبح أصابع الأشخاص المصابون حمراء ومؤلمة، وفي النهاية تتحول إلى اللون الأرجواني.

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واحد من كل 6 أشخاص يحتاجون إلى علاج في المستشفى بسبب "أصابع كوفيد"

قام باحثون من الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية والأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بمراجعة 1000 حالة لمرضى كورونا من 39 دولة لمراقبة المظاهر الجلدية للمرض، وفقًا لهم، تتطور أصابع كوفيد عادةً في غضون أسبوع إلى أربعة أسابيع من الإصابة بالعدوى، غالبًا ما تكون الأعراض خفيفة ويتم التخلص منها في غضون أسابيع.

في المتوسط ، تستمر"أصابع كوفيد" حوالي 15 يومًا، ومع ذلك، فإن حوالي واحد من كل ستة أشخاص يحتاجون إلى علاج في المستشفى من الإصابة بهذا العرض الخطير، ويستمر ذلك لعدة أشهر في بعض المرضى.

وأفاد ما يقرب من 50 في المائة من المرضى في الدراسة، أنهم مصابون بفيروس كورونا وحوالي 16 في المائة منهم بحاجة إلى علاج لهذه الحالة.

الأعراض طويلة المدى لـ كورونا

كورونا ليس مجرد فيروس يقتل الناس، بل إنه يشكل مجموعة من الآثار الخطيرة طويلة المدى على عدد كبير من الأشخاص.

تشمل الآثار طويلة المدى التعب والسعال وضيق التنفس بسبب الالتهاب وإصابة الرئتين والقلب، فضلاً عن التأثيرات العصبية والنفسية.