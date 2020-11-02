آية قرآنية تتسبب في هجوم حاد على محمد ثروت وزوجته

علاقات و مجتمع

تعرض الفنان محمد ثروت إلى هجوم حاد، نتيجة صورة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت معه زوجته في أكثر من مناسبة، والهجوم جاء بسبب آية قرآنية أرفقها بتلك الصورة.

وكتب ثروت في تعليقه على الصورة، "إنا لا نضيع أجر من أحسن عملًا"، صدق الله العظيم"، وأكمل في تعليقه، "أنا محمد ثروت، أعلن وأصرح أنه لم يقم أي شخص بتفصيل أو تجهيز أي ملابس لي خلال مهرجان الجونة السينمائي، إلا الستايلست الشخصي لي في كل أعمالي محمد الشافعى، بإستثناء بدلة حفل الختام، قام بتفصيلها وتجهيزها الستايلست نائل حليمة، وأي شخص يدّعي غير ذلك يعتبر كذبًا وإفتراء".

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اعتبر البعض استعانة محمد ثروت بتلك الآية استخفافا وفي غيرموضعها، فجاءت بعض التعلقيات على الصورة كالتالي، "انتو ليه بتستخدموا آيات الله على مصالحكم.. يعني مثلا ليه متعملش بآيات ربنا على الحجاب وتلبسوا لمراتك.. الفن هيروح ومال الفن هيروح والشهرة هتروح.. دي فتنة يا عم ثروت ما تبقاش امعة بتقلد بس.. ربنا فوق الجميع.. تحياتي"، وهو اتعليق الذي رد عليه ثروت قائلا، "طب وأنت ليه متعملش زي ما بتقول وتعمل للفنانين أنفولو ومتبقاش إمعة بتقلد بس.. تحياتي".

وقال آخر في تعليقه، "ا خير في أمة لا تتناصح.. أنا بنصح بس"، ليرد ثروت: "شكرا لنصيحتك الطيبة لكن أسلوبك هجومي وفيه شتيمة كمان لو ترضاها لنفسك ارضهالي".

يذكر أن الفنان محمد ثروت، شارك في فاعليات مهرجان الجونة في دورته الرابعة وكان هو وزوجته أكثر ثنائي خطف الأنظار، بسبب الماتشنج في الملابس الذي اختاره الثنائي، بداية من حفل الافتتاح وحتى الختام، وتنوعت الملابس بين البدل الرسمية وميكي ماوس، والكاجوال والكلاسيك، وخطفا الأنظار خلال وجودهما في الجونة.