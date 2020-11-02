صور.. سعر غير متوقع لفستان درة في عقد قرانها

لايف ستايل

تألقت الفنانة التونسية درة، في عقد قرانها، على المهندس هاني سعد، الذي وقع في مدينة الجونة، عقب انتهاء مهرجان الجونة السينمائي.

واختارت "درة"، ارتداء فستان أبيض طويل محتشم، حمل توقيع مصمم الأزياء الللبناني زهير مراد، ووصل سعره إلى 3205 دولا، أي ما يعادل الـ50.428 جنيه مصري.

خبيرة أزياء تعلق على فستان درة

وعلقت خبيرة الأزياء ريهام عاصم، على اختيار "درة" لإطلالاتها الأنيقة، في فستان عقد القران، إذ وصفتها بالمناسبة للحدث، وتليق على شخصية الفنانة التونسية: "الاختيار فوق الرائع.. حلو قوي ولايق عليها ولايق على المناسبة جدًا".

وتابعت "ريهام" في حديثها لـ"هن"، أن درة لم تبتعد عن شخصيتها في اختيار فستان عقد القران: "الفستان شبهها.. وشبه شخصيتها في الفساتين.. وكمان هو موضة جدًا محتشم ومقفول".

الصور الأولى من عقد قران درة

وكانت الفنانة التونسية درة، نشرت الصور الأولى من حفل عقد قرانها على المهندس هاني سعد، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

Advertisements

وعلقت درة على الصورة، قائلة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

من هو زوج درة؟

1- مهندس معماري ورجل أعمال مصري.

2- أسس شركته الخاصة في مجال التصميم الداخلي للمساكن والمنشآت والهندسة المعمارية في 2003، ويدير ما يقرب من 500 موظف.

3- سبق له الزواج ولديه طفلان، ويحرص على مشاركة صوره معهما في مختلف المناسبات عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

4- تجمعه علاقة صداقة بالعديد من الفنانين، أبرزهم: أمير كرارة وخالد سليم.

5- حرص على حضور عيد ميلاد الفنانة درة، الأخير، في يناير الماضي، والذي شهد حضور عدد ضخم من الفنانين والإعلاميين.

6- وجه رسالة رومانسية إلى درة، في عيد ميلادها، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش"، لتكتفي الفنانة التونسية بالرد عليه بـ"إيموشن قلب".

7- تحدث العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تشابه ملامحه مع المخرج محمد سامي، زوج الفنانة مي عمر.

8- يتابعه ما يزيد على 83 ألف شخص عبر حسابه الرسمي، على تطبيق تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".