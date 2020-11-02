"تقترب من 500 ألف جنيه".. سعر ساعة يد هاني سعد في زفافه على درة

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة درة، منذ قليل، بعقد قرانها في أحد فنادق مدينة الجونة، على المهندس هاني سعد، بحضور عدد من الفنانين والأهل والأصدقاء، وارتدت فستان من تصميم زهير مراد.

كما ارتدى المهندس هاني سعد، ساعة باهظة الثمن من أوديمار بيجيه، موديل Royal Oak Chronograph، يبلغ سعرها في كاليفورنيا نحو 31 ألف دولار، وهو ما يعادل 478 ألف جنيها مصريا.

وكانت درة، ارتدت فستان بسيط من اللون الأبيض، في احتفال اليوم، وأعلنت زواجها عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، وموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت درة، "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

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من هو المهندس هاني سعد؟

- مهندس معماري ورجل أعمال مصري.

- أسس شركته الخاصة في مجال التصميم الداخلي للمساكن والمنشآت والهندسة المعمارية في 2003، ويدير ما يقرب من 500 موظف.

- سبق له الزواج ولديه طفلان، ويحرص على مشاركة صوره معهما في مختلف المناسبات عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

- تجمعه علاقة صداقة بالعديد من الفنانين، أبرزهم: أمير كرارة وخالد سليم.

- حرص على حضور عيد ميلاد الفنانة درة، الأخير، في يناير الماضي، والذي شهد حضور عدد ضخم من الفنانين والإعلاميين.

- وجه رسالة رومانسية إلى درة، في عيد ميلادها، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش"، لتكتفي الفنانة التونسية بالرد عليه بـ"إيموشن قلب".

- تحدث العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تشابه ملامحه مع المخرج محمد سامي، زوج الفنانة مي عمر.

- يتابعه ما يزيد على 83 ألف شخص عبر حسابه الرسمي، على تطبيق تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".