"بتبارك لنفسها".. درة تثير سخرية متابعيها بعد عقد قرانها على هاني سعد

علاقات و مجتمع

أعادت الفنانة التونسية نشر صور عقد قرانها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأرفقت تعليقا أثارت به السخرية.

"مبروك يا دودو".. هكذا علقت الفنانة درة على صور عقد قرانها، لتثير بين متابعيها العديد من التعليقات الساخرة: "درة بتبارك لدرة باردو سبحان الله"، "هو شكل محدش قالها فقالت لنفسها"، "خيرنا ماشي لغيرنا"، "ياخي تبارك لروحها" "بتباركي لنفسك يا سلام على الحب حبوا نفسكم يا جماعة".

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عقد قران درة

وفي حفل مقتصر على الأقارب والأصدقاء، احتفلت الفنانة التونسية درة، بعقد قرانها على المهندس هاني سعد، في مدينة الجونة بالغردقة.

ورغم أن "درة" حاولت التكتم على تفاصيل الزفاف، لكن مصدر لـ"الوطن"، أكد أن الحفل سيكون عقب انتهاء مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، في الفندق الخاص برجل الأعمال نجيب ساويرس.

فستان درة من توقيع زهير مراد

اختارت الفنانة درة ارتداء فستان أبيض مجسم طويل، مناسب لحفل عقد القران، كما تميز بالاحتشام، وحفل الفستان توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.

وبحسب ما ذكرته "النهار اللبنانية"، أن فستان عقد القران كان ضمن المجموعة الأخيرة التي عرضت للمصمم اللبناني من فساتين الزفاف التي صممها لخريف وشتاء 2021.

الصور الأولى من عقد قران درة

وكانت الفنانة التونسية درة، نشرت الصور الأولى من حفل عقد قرانها على المهندس هاني سعد، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت درة على الصورة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".