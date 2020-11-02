محتشم ومقفول ومصممه لبناني.. تفاصيل فستان درة في عقد قرانها

علاقات و مجتمع

في حفل بسيط يقتصر على الأقارب والأصدقاء، تحتفل الفنانة التونسية درة، بعقد قرانها على المهندس هاني سعد، في مدينة الجونة بالغردقة.

ورغم أن "درة" حاولت التكتم على تفاصيل الزفاف، إلا أن مصدر مقرب منها أكد لـ"الوطن"، أن الحفل سيكون عقب انتهاء مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، في الفندق الخاص برجل الأعمال نجيب ساويرس.

فستان درة من توقيع زهير مراد

وكعادتها في التألق والأناقة، اختارت الفنانة درة ارتداء فستان أبيض مجسم طويل، مناسب لحفل عقد القران، تميز بالاحتشام، وحمل الفستان توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.

وبحسب ما ذكرته "النهار اللبنانية"، أن فستان عقد القران كان ضمن المجموعة الأخيرة التي عرضت للمصمم اللبناني من فساتين الزفاف التي صممها لخريف وشتاء 2021.

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خبيرة الأزياء: الفستان شبه شخصيتها

وعلقت خبيرة الأزياء ريهام عاصم، على اختيار "درة" لإطلالاتها الأنيقة، في فستان عقد القران، إذ وصفتها بالمناسبة للحدث وتليق على شخصية الفنانة التونسية: "الاختيار فوق الرائع.. حلو قوي ولايق عليها ولايق على المناسبة جدًا".

وتابعت "ريهام" في حديثها لـ"هن"، أن درة لم تبتعد عن شخصيتها في اختيار فستان عقد القران: "الفستان شبهها.. وشبه شخصيتها في الفساتين.. وكمان هو موضة جدًا محتشم ومقفول".

الصور الأولى من عقد قران درة

وكانت الفنانة التونسية درة، نشرت الصور الأولى من حفل عقد قرانها على المهندس هاني سعد، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت درة على الصورة، قائلة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".